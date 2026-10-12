Investiţiile în IA menţin creşterea economică globală la aproximativ 3%. Șefa FMI: „Fie că ne place sau nu, e deja aici”

Creșterea investiţiilor în IA ar putea stimula creşterea economică în economiile asiatice avansate cu o valoare cuprinsă între 0,5 şi un punct procentual întreg, iar în economiile asiatice emergente cu 0,2 până la 0,8 puncte procentuale, a mai spus ea.

Investiţiile puternice în infrastructura de inteligenţă artificială menţin creşterea economică globală la un nivel de aproximativ 3%, generând beneficii majore pentru multe economii asiatice care furnizează componente hardware, precum Thailanda, a declarat luni directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Georgieva a afirmat că inteligenţa artificială echivalează cu un „tsunami cu evoluţie lentă”, care va avea consecinţe profunde asupra locurilor de muncă, a creşterii economice, a educaţiei şi chiar a modului în care guvernele generează venituri prin impozitare, având în vedere trecerea preconizată de la forţa de muncă la capital.

„Această trecere la o viteză superioară este ceea ce menţine economia mondială pe o traiectorie de creştere de aproximativ 3%, în pofida faptului că suntem traşi în jos de şocul aprovizionării cu energie”, a declarat şefa FMI, în prima zi a reuniunilor anuale ale FMI şi Băncii Mondiale, care se desfăşoară săptămâna aceasta în capitala Thailandei.

"IA, fie că ne place sau nu, este deja aici", a spus Georgieva.

Inteligența artificială ar putea schimba aproape jumătate din locurile de muncă ale oamenilor

În luna iulie, FMI a prognozat că economia mondială va înregistra un avans de 3% în anul 2026. Instituţia urmează să publice marţi noile sale previziuni.

FMI estimează că IA ar putea duce, în timp, la situaţia în care 40% din locurile de muncă să fie îmbunătăţite, degradate sau eliminate, a spus Georgieva.

Un studiu iniţial a arătat că 10% din locurile de muncă din SUA necesitau deja competenţe în domeniul IA.

„Este o tehnologie transformatoare. Schimbă complet modul în care muncim şi modul în care trăim”, a spus oficialul FMI, dezvăluind că un asistent bazat pe IA îi transmite acum, în fiecare zi, un mesaj de 30 de secunde despre programul său.

În timp ce numărul locurilor de muncă de rutină, repetitive, era în scădere, locurile de muncă prost plătite erau în creştere în două sectoare cu salarii mici: construcţiile şi centrele de date.

Banca mondială se concentrează pe valorificarea „IA la scară mică” care nu depinde de modelele lingvistice de mari dimensiuni, pentru a genera câştiguri uriaşe de productivitate în beneficiul fermierilor, al sistemelor de sănătate, al cadrelor didactice şi al altor categorii din pieţele emergente, a declarat la rândul său, preşedintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, care a făcut din problema locurilor de muncă un punct central al mandatului său.

Se estimează că aproximativ 18.000 de persoane vor participa la reuniunile din această săptămână, inclusiv oficiali din domeniul finanţelor din cele 191 de state membre ale FMI.

Mai mulţi miniştri vor absenta de la reuniune pentru a se concentra pe priorităţile interne, printre aceştia numărându-se secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, şi ministrul spaniol de Finanţe, Arcadi Espana, potrivit unor surse.

SUA, China şi India sunt cei mai importanţi producători din lanţul de aprovizionare cu IA, însă multe dintre firmele care construiesc infrastructura necesară se află în Asia, a precizat Georgieva, făcând referire la Thailanda, ţara gazdă a reuniunilor anuale din acest an.