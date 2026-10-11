Deși neîncrederea în autoritățile ruse crește la nivel internațional, nu se poate face o comparație cu debutul pandemiei de Covid, iar în România singurul risc îl reprezintă cazurile care pot fi generate de cei care călătoresc.

Chiar dacă acum nu sunt disponibile multe informații certe despre cazul de ciumă din Rusia, nu există niciun motiv de îngrijorare în România, subliniază Prof. Dr. Simin Aysel Florescu, preşedintele Comisiei de Boli Infecţioase a Colegiului Medicilor din România.

„Nu e nicio situație de alertă, nici în Uniunea Europeană, nici în Statele Unite. Nivelurile acestea de alertă se stabilesc de către Organizația Mondială a Sănătății, atunci când e cazul. Dar nu este cazul, pentru că a fost doar un accident de laborator. Încă sunt acolo investigații epidemiologice, dar nu e cazul de niciun fel de temeri pentru nimeni și nici pentru noi, pentru România", a declarat managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș" pentru SpotMedia.ro.

În acest moment, situația din Rusia seamănă cu debutul pandemiei de Covid, când China a contestat primele informații despre primele cazuri, apoi incidentul a luat proporții și ulterior a devenit o urgență globală. Dr. Simin Aysel Florescu consideră însă că se poate face o paralelă doar în linii mari cu ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul anului 2019.

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