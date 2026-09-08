„Mă aștept să mă întâlnesc cu Trump în a doua jumătate a lunii septembrie pentru a ridica această problemă. Și, cu ajutorul lui Dumnezeu, va exista un rezultat", a declarat Zelenski marți, citat de Kyiv Post.

Zelenski a spus că Ucraina își dezvoltă programul de rachete „Freya" și speră ca SUA să sprijine inițiativa. Kievul speră să obțină rezultatele dorite cu partenerii europeni, dar are nevoie de pachete de rachete balistice americane pentru a avansa programul.

Întâlnirea ar putea avea loc în marja Adunării Generale a ONU de la New York, unde Zelenski a propus o nouă rundă de discuții cu SUA la sfârșitul lunii septembrie.

Discuțiile au loc pe fondul intensificării diplomației americane pentru a reînvia negocierile de pace. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Putin la Moscova și cu Zelenski la Kiev. Witkoff a descris discuțiile cu Putin drept constructive, iar Kushner s-a referit la un „pachet de pace" mai larg.

Discuții „foarte substanțiale”

Zelenski a declarat că discuțiile cu emisarii americani au fost „foarte substanțiale" și că Kievul este pregătit să avanseze către negocieri trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia. El a spus că Kievul și Washingtonul lucrează la un format de negociere trilaterală: „Am căzut de acord cu partea americană: să pregătim toate acestea mai întâi între noi și apoi să le comunicăm public."

Emisarii i-au transmis lui Zelenski că Moscova este pregătită să negocieze, chiar dacă își intensifică agresiunea. Witkoff a confirmat „progrese substanțiale", inclusiv programarea unor discuții trilaterale suplimentare.