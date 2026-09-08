Atacul vine după ce desantul diplomatic american la Moscova și Kiev s-a soldat doar cu declarații de un optimism precaut, fără anunțuri semnificative. Marți, Donald Trump ar urma să discute la telefon, pe rând, cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

După o pauză de trei zile, capitala ucraineană a fost bombardată masiv cu rachete peste noapte. În mai multe cartiere ale Kievului s-au auzit explozii puternice și au apărut coloane de fum.

Cu ocazia vizitei lui Steve Witkoff și Jared Kushner, Vladimir Putin a decretat o încetare temporară a atacurilor asupra Kievului. Volodimir Zelenski a anunțat, la rândul său, încetarea atacurilor asupra Moscovei în aceeași perioadă. Armistițiul s-a limitat strict la cele două capitale.

Steve Witkoff s-a hazardat să anunțe de la Kiev că turneul său a permis „progrese substanțiale” în vederea organizării unor negocieri de pace tripartite. Potrivit celor de la Axios, Vladimir Putin le-ar fi semnalat emisarilor că este dispus să reia tratativele în trei în vederea unei „dezescaladări” în această iarnă. Aceasta s-ar putea traduce printr-o suspendare de către ambele părți a atacurilor asupra unor zone strategice, precum energia și cerealele.

Însă, până una-alta, faptele spun cu totul altceva, iar analiștii occidentali nu se lasă convinși de scenariile optimiste.

Kurt Volker, fost emisar american pentru Ucraina: „Cu siguranță, noua vizită a emisarilor la Moscova nu a adus nimic nou, niciun progres. Cred că e doar o șaradă. Putin se preface, declară că vrea pace, că vrea să negocieze. Spune ce trebuie spus ca să-i întrețină așteptările lui Donald Trump. Dar ce transmite de fapt Kremlinul este o reiterare a poziției Rusiei, care vrea să capete la masa negocierilor ce n-a fost capabilă să cucerească pe front”.

Diplomatul american susține că există încă multe pârghii de presiune asupra Moscovei care nu sunt folosite.

Kurt Volker: „Ce poate schimba cu adevărat situația este sporirea presiunii pe finanțele Rusiei, ca să nu-și mai permită războiul din punct de vedere economic. Asta face Ucraina prin loviturile cu drone cu rază lungă vizând sectorul energetic rusesc. Dar trebuie amplificată această presiune (n.r. din partea SUA) pentru a sugruma economia și, deci, capacitatea militară a Rusiei. Nici pe europeni nu-i vedem aplicând cu adevărat, în mod serios și consecvent, sancțiunile vizând petrolul și gazele rusești, flota-fantomă, instituțiile financiare ori sancțiunile secundare”.

A existat totuși un element de noutate în recentele demersuri diplomatice americane, și anume participarea europenilor – consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania și Marea Britanie – la întâlnirea de la Kiev.

Potrivit presei, miza discuțiilor extinse a fost pregătirea Ucrainei pentru o nouă iarnă de război, adică apărare aeriană și sector energetic, inclusiv livrări de gaz natural lichefiat american.