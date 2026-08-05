Alarma s-a dat puțin după ora 15. Turiștii care au văzut obiectul plutitor alb au crezut inițial că este o pasăre. Apoi când s-au apropiat au văzut că are o elice și au sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns imediat salvatorii de la ISU Dobrogea, Garda de Coastă, dar și specialiștii SRI.

Zona a fost survolată inclusiv de un elicopter minute în șir.

Pe plajă s-a creat un perimetru de siguranță, iar turiștii nu au avut voie să se mai apropie timp de aproximativ jumătate de oră.

Prefectul județului Constanța a transmis că rămășițele găsite aparțin unei drone nu are elemente pirotehnice și nu prezintă niciun pericol. Obiectul a fost preluat de către Garda de Coastă.

Autoritățile fac cercetări pentru a afla cum a ajuns obiectul la noi și a fost deschis un dosar penal instrumentat de Parchetul Curții de Apel Constanța.