„Trebuie să spunem că acesta este un incident de securitate foarte grav”, a declarat Dobrindt miercuri seara, la o conferință de presă pe aeroportul din acest oraș din estul Germaniei, scrie Agerpres, care citează dpa.

Zborurile au fost suspendate temporar peste noapte pe Aeroportul Leipzig/Halle, în urma descoperirii unei drone care transporta un dispozitiv exploziv. Potrivit unor surse din domeniul securității, drona a fost descoperită în apropierea unui avion de transport ucrainean Antonov AN-124 Condor.

Specialiștii poliției au confiscat drona și au dezamorsat dispozitivul după ce l-au examinat cu un aparat cu raze X.

Deși depistarea de drone nu este o noutate, o dronă echipată cu explozibili pe terenul aeroportului reprezintă un nou nivel de pericol, a spus Dobrindt.

El a afirmat că sunt în desfășurare anchete cu privire la tipul de explozibil, designul dronei, originea și întrebarea legată de cine este responsabil pentru incident.

El nu a numit niciun suspect, dar a spus că incidentul a făcut parte dintr-o competiție care ar putea „implica și puteri străine” ce încearcă să creeze o incertitudine considerabilă în Germania.

Autoritățile investighează un posibil atac pregătit profesionist

Atacurile hibride se referă, în general, la operațiuni sub acoperire care nu vizează confruntarea directă, ci sunt concepute pentru a crea incertitudine. Acestea pot implica o combinație de diverse tactici, cum ar fi sabotajul, presiunea economică sau dezinformarea.

Un al doilea obiect zburător neidentificat s-ar fi ciocnit cu o aeronavă de marfă după ce avionul a renunțat la aterizare din cauza închiderii pistei, a precizat Biroul de Criminalistică din Saxonia (LKA). Au fost găsite daune minore la aeronavă după ce aceasta a aterizat la Hanovra.

O astfel de amenințare hibridă ar fi necesitat o pregătire și o execuție extrem de profesioniste, a spus Dobrindt.

Autorii ar fi avut nevoie de o expertiză tehnică semnificativă, precum și de experiență în manipularea explozibililor, a adăugat el.

„Nimic din toate acestea nu indică o abordare amatoristică. Vorbim aici despre un scenariu de amenințare hibridă profesionistă pe care trebuie să continuăm să-l abordăm”, a spus Dobrindt.

El a precizat că autoritățile se pregătesc pentru „posibile scenarii de amenințare suplimentare”.

Ministrul de interne din Saxonia, Armin Schuster, a declarat pentru postul public de televiziune ZDF că „nu este vorba despre un caz în care s-a cumpărat o dronă dintr-un magazin de bricolaj”, nu este vorba despre „opera unor amatori”, ci este „posibil să fi fost implicate puteri străine”.

Ancheta a fost preluată de structurile antiteroriste

Procuratura din Dresda și Centrul de Poliție pentru Combaterea Terorismului și Extremismului (PTAZ), cu sediul la LKA, au preluat ancheta. Autoritățile nu au exclus un motiv politic, motiv pentru care este implicat PTAZ.

„Având în vedere potențialele implicații pentru securitatea infrastructurii critice, ancheta este condusă cu cea mai mare prioritate”, a declarat procurorul-șef din Saxonia, Wolfgang Schwurzer.

Sunt examinate toate posibilele antecedente penale, „inclusiv un motiv extremist sau terorist”, a spus el.

Cu toate acestea, Schwurzer a subliniat că ar fi iresponsabil să se stabilească un motiv specific în această etapă.

Dobrindt a declarat că tipul de explozibil, designul și originea dronei, precum și identitatea celor din spatele incidentului fac parte din anchetă.

„Nu toate speculațiile care circulă pe această temă se îndreaptă neapărat în direcția corectă. Ar putea fi pur și simplu complet greșite”, a spus el, adăugând că anchetatorii trebuie să examineze fiecare posibilitate.

Schuster a declarat că se caută în continuare părți ale unei posibile a doua drone.

Potrivit acestuia, este primul incident major în care se poate spune că „amenințarea nu mai este abstractă”, ci una „ridicată”.

Dobrindt a vorbit, de asemenea, despre un nivel ridicat de amenințare.

Legătura cu aeronavele ucrainene Antonov și incidentele anterioare

Compania ucraineană de aviație Antonov construiește în prezent un nou hangar de întreținere la Aeroportul Leipzig/Halle. Construcția urmează să fie finalizată în prima jumătate a anului 2027.

Compania operează o bază de mentenanță pe aeroport din 2006 și și-a mutat întreaga flotă acolo în urma invaziei ruse la scară largă din Ucraina. Șase aeronave sunt staționate în prezent pe aeroport.

În iulie 2024, avusese loc deja un incident semnificativ pe aeroportul din Leipzig, când un accident de avion a fost evitat la limită. Printr-un noroc, un colet care conținea un dispozitiv incendiar a luat foc în timp ce se afla încă la sol la centrul logistic DHL din Leipzig, în loc ca acest lucru să se întâmple în timpul zborului.

Ca și pe alte aeroporturi, traficul aerian din Leipzig a trebuit să fie suspendat de mai multe ori în ultimii ani în urma depistării unor drone. La sfârșitul anului trecut, operațiunile de pe aeroportul din München au fost suspendate în mod repetat din cauza dronelor care zburau deasupra aerodromului.

Ulterior, în cadrul Poliției Federale a fost înființat un Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor pentru a îmbunătăți coordonarea dintre guvernul federal și cele ale landurilor. Dobrindt a declarat că centrul este implicat și în ancheta din cazul actual.

Cu toate acestea, aeroporturile din Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Leipzig/Halle și Köln/Bonn încă așteaptă sistemele de detectare și contracarare a dronelor promise de Ministerul de Interne, așa cum a explicat Ralph Beisel, directorul executiv al Asociației Aeroporturilor Germane (ADV).

Ucraina indică Rusia ca posibil responsabil

Ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeiev, suspectează că Rusia se află în spatele incidentului cu drone.

„Sper că toate autoritățile din Germania vor stabili acum faptele. Dar cine altcineva ar putea fi în afară de Rusia?”, a declarat el pentru postul de televiziune Welt TV.

Makeiev a subliniat că Ucraina a acumulat o vastă experiență cu dronele în timpul războiului său de apărare împotriva Rusiei.

„Experiența noastră este unică. Și oferim această expertiză - de la armată, pompieri și medicii noștri - partenerului nostru strategic, Germania”, a spus el.