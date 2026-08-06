Defecțiunea a împiedicat producerea exploziei. Anchetatorii tratează incidentul ca pe o posibilă tentativă de atac asupra unei infrastructuri critice. Drona a fost neutralizată de echipele pirotehnice, iar investigația continuă pentru identificarea autorilor și stabilirea tuturor circumstanțelor, scrie News.ro, care citează POLITICO și Die WELT.

Drona conținea Semtex, explozivul folosit și în bomba care a doborât zborul Pan Am 103 deasupra localității Lockerbie, din Scoția, în 1988, tragedie în urma căreia au murit toate cele 259 de persoane aflate la bord și alte 11 persoane aflate la sol.

Dispozitivul exploziv a fost găsit într-o zonă de marfă cu acces restricționat

Un angajat al aeroportului a descoperit marți seara târziu drona care transporta dispozitivul exploziv într-o zonă de marfă cu acces restricționat, potrivit Parchetului din Dresda și poliției landului Saxonia.

Un robot al poliției specializat în dezamorsarea bombelor a examinat drona, iar ulterior ofițerii au neutralizat dispozitivul prin îndepărtarea detonatorului.

Autoritățile aeroportuare au suspendat temporar zborurile și au deviat mai multe aeronave. Unul dintre avioanele redirecționate, un cargo aparținând companiei DHL, a intrat în coliziune cu un alt obiect zburător în timp ce se îndepărta de aeroport.

După aterizarea pe aeroportul din Hanovra, autoritățile au descoperit urme de impact pe botul aeronavei.

Anchetatorii au declarat pentru WELT că detonatorul nu s-a declanșat, împiedicând astfel explozia. Ei au precizat că drona a fost găsită la doar câțiva metri de un avion ucrainean de transport Antonov.

Aeroportul din Leipzig găzduiește baza de operațiuni a Programului Strategic de Transport Aerian Internațional al NATO (SALIS), care oferă statelor participante acces la aeronave Antonov pentru transportul echipamentelor militare.

Totodată, aeroportul reprezintă cel mai mare hub aerian european al DHL și servește drept bază de întreținere pentru unele aeronave ucrainene Antonov.

Incidentul, tratat ca o posibilă tentativă de atac

Potrivit publicației WELT, autoritățile de securitate au clasificat intern incidentul drept o tentativă de atac. Până miercuri seara nu fusese reținut niciun suspect.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, și-a întrerupt vacanța din Italia pentru a se deplasa la Leipzig și a se întâlni cu oficialii implicați în gestionarea situației.

La rândul său, ministrul de Interne al landului Saxonia, Armin Schuster, a calificat incidentul drept „un incident de securitate foarte grav”.

Ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeiev, a sugerat că Moscova ar putea fi în spatele incidentului.

„Sper că toate autoritățile din Germania vor stabili acum faptele. Dar cine altcineva ar fi putut fi în afară de Rusia?”, a declarat el pentru WELT TV.

Ambasada Rusiei în Germania nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii, potrivit POLITICO.

Mai mulți politicieni germani cer consultări în cadrul NATO

Experți în securitate și politicieni din CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, suspectează, de asemenea, implicarea Rusiei.

Roderich Kiesewetter, specialist CDU în politica de apărare, a cerut guvernului federal să consulte aliații NATO în baza articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord.

Articolul 4 permite oricărui stat membru să solicite consultări atunci când consideră că integritatea sa teritorială sau securitatea îi sunt amenințate și este văzut ca o etapă premergătoare activării articolului 5, clauza de apărare colectivă.

Kiesewetter a declarat că apreciază incidentul drept un posibil atac hibrid coordonat de Rusia și o tentativă de act terorist.

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt (CSU), a afirmat miercuri seara, după ședința de evaluare desfășurată la aeroport, că autoritățile iau în calcul un „scenariu de atac hibrid”.

Totuși, el a evitat să afirme categoric că Rusia se află în spatele incidentului, spunând doar că este posibilă implicarea unor puteri străine și că este necesară finalizarea anchetei.

Avertismente privind vulnerabilitatea aeroporturilor germane

Heiko Teggatz, președintele Sindicatului Polițiștilor Germani (DPolG), a avertizat că Germania nu este suficient de pregătită pentru astfel de amenințări.

„Nu mai putem vorbi despre o amenințare abstractă la adresa infrastructurii noastre critice. Această amenințare este foarte concretă”, a declarat el pentru Augsburger Allgemeine.

La rândul său, Ralph Beisel, directorul general al Asociației Aeroporturilor (ADV), a cerut instalarea de urgență a sistemelor de detectare și apărare împotriva dronelor. În prezent, aeroporturile din Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Leipzig/Halle și Köln/Bonn așteaptă încă echipamentele promise de Ministerul Federal de Interne.