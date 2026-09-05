Printre datele sensibile vizate, săptămânalul german Der Spiegel a menţionat măsurile de protecţie împotriva riscurilor din cadrul pompierilor din Berlin, liste de salarii, informaţii bancare, scanări ale actelor de identitate, informaţii confidenţiale referitoare la personal (acuzaţii de neglijenţă profesională şi cazuri disciplinare), precum şi fişiere referitoare la extinderea Cancelariei germane, scrie News.ro.

Şantaj de milioane de euro

Potrivit grupului audiovizual public regional RBB, hackerii au publicat vineri pe darknet peste un milion de date furate de la administraţia oraşului Berlin, căreia îi ceruseră o răscumpărare. Primarul Berlinului, Kai Wegner, a refuzat din nou să cedeze şantajului, într-un interviu acordat cotidianului „Bild”, deoarece, potrivit acestuia, nimeni nu putea garanta că aceste date vor fi şterse după plata răscumpărării. „Cine poate afirma că, chiar dacă am fi plătit, aceste date nu s-ar fi aflat deja de mult timp în altă parte?”, a declarat el.

Potrivit presei germane, şantajistii, care au cerut Berlinului suma echivalentă a aproximativ 2 milioane de euro, ar fi grupul de hackeri Rhysida. Rhysida a revendicat, printre altele, atacul asupra British Library din Londra în toamna anului 2023 şi a cerut o răscumpărare echivalentă cu peste 760.000 de euro la acea vreme, însă biblioteca a refuzat să plătească.

În urma acestui incident, Rhysida a publicat pe dark web – partea ascunsă şi controversată a internetului – aproximativ 500.000 de fişiere conţinând datele personale ale vizitatorilor, abonaţilor şi personalului.

Din cauza acestui atac cibernetic care a avut loc în 14 august la Berlin, mai multe administraţii ale oraşului, în special cele dedicate locuinţelor şi mediului, au fost deconectate de la reţea timp de o săptămână: orice cerere de alocaţie pentru locuinţă şi plata acesteia au fost imposibile timp de câteva zile. Furtul de date de la administraţia berlineză a avut loc cu o lună înainte de alegerile municipale, din 20 septembrie, care nu sunt puse sub semnul întrebării de acest atac.

Berlinul lansează un plan de intervenţie în situaţii de criză

Guvernul din Berlin a anunţat sâmbătă că analizează cu cea mai mare atenţie o cantitate uriaşă de date furate publicate de un grup de ransomware, în timp ce anchetatorii încearcă să evalueze amploarea şi impactul atacului cibernetic care a vizat două departamente.

O unitate centrală de criză va supraveghea analiza, verificarea şi evaluarea datelor scurse şi va sprijini eforturile de informare a cetăţenilor şi a întreprinderilor afectate, a declarat municipalitatea.

Berlinul a descris incidentul de piraterie informatică drept „o infracţiune extrem de gravă” şi un atac asupra statului însuşi, îndemnând publicul să nu răspândească afirmaţii neverificate pe reţelele sociale.

Persoanele afectate de scurgerea de date vor fi informate de către autorităţile competente, în conformitate cu normele germane şi europene privind protecţia datelor, au precizat autorităţile.