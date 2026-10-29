Lanțul de librării Cărturești are activitatea online întreruptă din cauza unui incident de securitate.

Clienții nu mai pot accesa, deocamdată, site-ul sau aplicația mobilă, iar unele servicii din magazinele fizice au fost suspendate preventiv.

Reprezentanții firmei spun că, până în acest moment, nu au indicii că datele utilizatorilor au fost accesate sau furate.

Echipa Cărturești lucrează cu specialiști în securitate cibernetică pentru a remedia problemele.

Totodată, au fost informate autoritățile competente, se mai arată în mesajul trimis clienților.