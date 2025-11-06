Bărbatul de 74 de ani din Neamț, care s-ar fi împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live, a murit. Cine este victima

Bărbatul de 74 de ani care, luni, ar fi tras asupra sa în cap în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare, a murit, a anunțat joi Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

"Am fost informaţi că bărbatul a decedat. Se schimba încadrarea în ucidere din culpă şi uz de armă fără drept", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul principal Ramona Ciofu.

Un bărbat care a văzut live-ul a sunat la 112

Potrivit unor surse, victima este Simion Stan, fost preşedinte al Partidei Romilor - filiala Neamţ. Sesizarea la 112 a fost făcută de un bărbat din Galaţi, care a spus că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare, cum bărbatul s-ar fi împuşcat cu o armă.

Poliţiştii au găsit victima în curtea casei din Roman, cu o plagă împuşcată la nivelul capului. Bărbatul a fost transportat la Centrul de Primiri Urgenţe Roman, de unde a fost transferat la o clinică din Iaşi unde, joi, a decedat.

El figura ca deţinător de arme letale dar cu permisul de armă anulat, însă în interiorul termenului legal de depunere la armurierul autorizat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













