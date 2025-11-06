Bărbatul de 74 de ani din Neamț, care s-ar fi împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live, a murit. Cine este victima

06-11-2025 | 17:51
Ambulanță
Inquam Photos / Alexandru Busca

Bărbatul de 74 de ani care, luni, ar fi tras asupra sa în cap în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare, a murit, a anunțat joi Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Aura Trif

"Am fost informaţi că bărbatul a decedat. Se schimba încadrarea în ucidere din culpă şi uz de armă fără drept", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul principal Ramona Ciofu.

Un bărbat care a văzut live-ul a sunat la 112

Potrivit unor surse, victima este Simion Stan, fost preşedinte al Partidei Romilor - filiala Neamţ. Sesizarea la 112 a fost făcută de un bărbat din Galaţi, care a spus că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare, cum bărbatul s-ar fi împuşcat cu o armă.

Poliţiştii au găsit victima în curtea casei din Roman, cu o plagă împuşcată la nivelul capului. Bărbatul a fost transportat la Centrul de Primiri Urgenţe Roman, de unde a fost transferat la o clinică din Iaşi unde, joi, a decedat.

El figura ca deţinător de arme letale dar cu permisul de armă anulat, însă în interiorul termenului legal de depunere la armurierul autorizat.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 06-11-2025 17:40

