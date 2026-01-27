După aproape două decenii de negocieri intermitente, acordul va deschide calea pentru India să-şi deschidă piaţa vastă şi protejată, cea mai populată din lume, către comerţul liber cu UE, formată din 27 de ţări, cel mai mare partener comercial al său.

„Ieri, a fost semnat un acord important între Uniunea Europeană şi India”, a declarat Modi.

„Oamenii din întreaga lume numesc acest acord mama tuturor acordurilor. Acest acord va aduce oportunităţi majore pentru cei 1,4 miliarde de locuitori ai Indiei şi pentru milioane de oameni din Europa”, a spus el.

„Europa și India scriu azi istorie”

„Europa şi India scriu astăzi istorie. Am încheiat acordul suprem. Am creat o zonă de liber schimb cu două miliarde de oameni, de care vor beneficia ambele părţi. Acesta este doar începutul. Vom consolida relaţia noastră strategică pentru a o face şi mai puternică”, a scris pe X şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Modi şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sunt aşteptaţi să facă un anunţ comun la summitul India-UE de la New Delhi, împreună cu detaliile acordului, marţi mai târziu.

Comerţul dintre India şi UE s-a ridicat la 136,5 miliarde de dolari în anul fiscal care s-a încheiat în martie 2025.

Acordul vine la câteva zile după ce UE a semnat un pact crucial cu blocul sud-american Mercosur şi după ce anul trecut a încheiat acorduri cu Indonezia, Mexic şi Elveţia.

În acelaşi timp, New Delhi a finalizat acorduri cu Marea Britanie, Noua Zeelandă şi Oman.

Seria de acorduri subliniază eforturile globale de a se proteja împotriva Statelor Unite, în contextul în care încercarea preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda şi ameninţările cu tarife vamale asupra ţărilor europene pun la încercare alianţele de lungă durată dintre naţiunile occidentale.

Trump a impus o taxă vamală de 50% asupra mărfurilor din India, iar un acord comercial între India şi SUA a eşuat anul trecut, după o ruptură în comunicarea dintre cele două guverne.

Următorii pași

Semnarea oficială a acordului India-UE va avea loc după o verificare juridică ce se preconizează că va dura cinci-şase luni, a declarat un oficial al guvernului indian. „Ne aşteptăm ca acordul să fie pus în aplicare în termen de un an”, a adăugat oficialul.

Din partea UE, proiectele de texte negociate vor fi supuse unei revizuiri juridice şi vor fi traduse în toate limbile oficiale ale UE. Comisia va prezenta apoi Consiliului propunerea sa de semnare şi încheiere a acordului. Odată adoptat de Consiliu, UE şi India pot semna acordurile.

După semnare, acordul necesită aprobarea Parlamentului European şi decizia Consiliului privind încheierea acestuia pentru a intra în vigoare. Odată ce India ratifică, de asemenea, acordul, acesta poate intra în vigoare.

UE şi India au lansat pentru prima dată negocierile pentru un acord de liber-schimb în 2007. Discuţiile au fost suspendate în 2013 şi apoi reluate în 2022. Cea de-a 14-a şi ultima rundă formală de negocieri a avut loc în octombrie 2025, urmată de discuţii intersesionale la nivel tehnic şi politic.

Odată cu reluarea negocierilor privind acordul de liber schimb, UE şi India au lansat, de asemenea, negocieri pentru un acord privind indicaţiile geografice şi un acord privind protecţia investiţiilor. Negocierile pentru aceste acorduri sunt încă în curs.

Ce înseamnă acordul cu India pentru India

UE şi India comercializează deja bunuri şi servicii în valoare de peste 180 de miliarde EUR pe an, susţinând aproape 800 000 de locuri de muncă în UE. Se preconizează că acest acord va dubla exporturile de bunuri ale UE către India până în 2032, prin eliminarea sau reducerea tarifelor vamale pentru 96,6 % din exporturile de bunuri ale UE către India. În ansamblu, reducerile tarifare vor genera economii de aproximativ 4 miliarde euro pe an în ceea ce priveşte taxele vamale aplicate produselor europene, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

India va acorda UE reduceri tarifare pe care niciunul dintre ceilalţi parteneri comerciali ai săi nu le-a primit. De exemplu, tarifele pentru autoturisme vor scădea treptat de la 110 % la 10 %, iar pentru piesele auto vor fi eliminate complet în cinci până la zece ani. Tarifele de până la 44 % pentru maşini, 22 % pentru produse chimice şi 11 % pentru produse farmaceutice vor fi, de asemenea, eliminate în mare parte.

Un capitol dedicat va ajuta, de asemenea, întreprinderile mici din UE să profite pe deplin de noile oportunităţi de export. IMM-urile vor beneficia în mod special de reducerile tarifare, de eliminarea barierelor de reglementare, de transparenţă, de stabilitate şi de previzibilitate oferite de acord.

Acordul elimină sau reduce tarifele adesea prohibitive (peste 36 % în medie) aplicate exporturilor de produse agroalimentare din UE, deschizând o piaţă imensă pentru agricultorii europeni. De exemplu, tarifele indiene la vinuri vor fi reduse de la 150 % la 75 % la intrarea în vigoare a acordului şi, în cele din urmă, la niveluri de până la 20 %, tarifele la uleiul de măsline vor scădea de la 45 % la 0 % în decurs de cinci ani, în timp ce produsele agricole transformate, cum ar fi pâinea şi produsele de cofetărie, vor beneficia de eliminarea tarifelor de până la 50 %.

Sectoarele agricole sensibile din Europa vor fi protejate pe deplin, deoarece produse precum carnea de vită, carnea de pui, orezul şi zahărul sunt excluse de la liberalizare în cadrul acordului. Toate importurile indiene vor trebui să respecte în continuare normele stricte ale UE în materie de sănătate şi siguranţă alimentară, subliniază comunicatul Comisiei Europene.

Acordul va acorda întreprinderilor din UE acces privilegiat la piaţa indiană a serviciilor, inclusiv la sectoare cheie precum serviciile financiare şi transportul maritim. Acesta conţine cele mai ambiţioase angajamente ale Indiei în materie de servicii financiare din orice acord comercial, depăşind ceea ce a oferit altor parteneri.

Acordul oferă un nivel ridicat de protecţie şi aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, desenele şi modelele, secretele comerciale şi drepturile asupra soiurilor de plante. Acesta se bazează pe tratatele internaţionale existente în materie de proprietate intelectuală şi apropie legislaţiile indiene şi ale UE în domeniul proprietăţii intelectuale. Acest lucru va facilita comerţul şi investiţiile între pieţele UE şi India pentru companiile care se bazează pe proprietate intelectuală, potrivit News.ro.

UE şi India vor semna, de asemenea, un memorandum de înţelegere care vizează instituirea unei platforme UE-India pentru cooperare şi sprijin în domeniul acţiunilor climatice. Platforma va fi lansată în prima jumătate a anului 2026. În plus, sub rezerva normelor şi procedurilor bugetare şi financiare ale UE, se preconizează acordarea unui sprijin din partea UE în valoare de 500 de milioane EUR în următorii doi ani pentru a ajuta India în eforturile sale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de accelerare a transformării industriale durabile pe termen lung.



