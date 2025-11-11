Anchetă în Dolj. Un minor și-a pus Pitbullul să atace un alt câine, iar imaginile au fost postate în online

11-11-2025 | 16:29
Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce un băiat în vârstă de 13 ani şi-a îndemnat câinele, un Pitbull, să atace un alt câine aflat în lanţ, imaginile fiind postate pe o reţea de socializare.

Câinele din rasa Pitbull a fost încredinţat unei asociaţii pentru protecţia animalelor.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, marţi, că poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat după apariţia unor imagini pe o reţea de socializare, în care se observă cum o persoană îndeamnă un câine din rasa Pitbull să atace un alt câine legat cu un lanţ.

În urma verificărilor efectuate de către poliţişti, a fost identificat utilizatorul contului de socializare, respectiv un minor în vârstă de 13 ani, din municipiul Băileşti. La locuinţa minorului a fost identificat exemplarul canin metis, din rasa Pitbull, care se afla într-o situaţie de pericol, motiv pentru care a fost emis un ordin de plasare în adăpost, câinele fiind încredinţat unei asociaţii pentru protecţia animalelor. Totodată, a fost informată D.G.A.S.P.C. Dolj cu privire la lăsarea fără supraveghere a minorului de către părinţi sau tutore, în vederea dispunerii de măsuri conform competenţelor”, au anunţat reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru folosirea de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea, dacă acest lucru le creează suferinţă.

Sursa: News.ro

