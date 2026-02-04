Un juriu stabilise vinovăţia lui Ryan Routh în septembrie anul trecut, după ce acesta se ascunsese într-un tufiş pe terenul de golf al lui Trump din West Palm Beach, având asupra sa un pistol-mitralieră cu care intenţiona să îl ucidă pe candidatul republican. Detectat de agenţii Serviciului Secret, a fugit lăsând arma, dar a fost arestat ulterior, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Procurorii au demonstrat că Routh sosise în Florida cu o lună înainte, locuind într-un parking pentru camioane şi urmărind deplasările lui Trump. Folosise şase telefoane mobile şi nume false pentru a-şi disimula identitatea. Anchetatorii au găsit în tufişul unde stătuse aproape zece ore două bagaje cu armuri din plăci metalice şi o cameră video îndreptată spre terenul de golf.

Routh a fost condamnat şi pentru trei capete de acuzare de posesie ilegală de armă de foc şi obstrucţionarea unui agent federal. Condamnatul, care a ales să se reprezinte singur fără pregătire juridică, susţinându-şi nevinovăţia, a fost oprit de judecătoarea Aileen Cannon în pledoaria de deschidere după ce a deviat către originea omului şi colonizarea Vestului american. Magistratul i-a atras atenţia să nu ia în derâdere instanţa, înainte de a pronunţa sentinţa.

Tentativa de asasinat din Florida a fost a doua care l-a vizat pe Trump înainte de realegere, la două luni după ce un glonţ tras de un alt atacator îl rănise uşor la ureche, incident pe care candidatul republican l-a transformat în subiect de campanie electorală.