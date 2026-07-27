Incidentul s-a petrecut duminică, iar primele informații arată că bărbatul încerca să ajungă la cheile care îi căzuseră pe fundul canalului, scrie News.ro, care citează AFP.

Potrivit unei surse din cadrul poliției, care a confirmat informațiile publicate de cotidianul regional Dernières Nouvelles d'Alsace, o vecină l-a văzut pe septuagenar încercând să își recupereze cheile.

Bărbatul, despre care autoritățile spun că suferea de afecțiuni medicale, a intrat cu capul înainte în gura de canal, însă a rămas blocat în poziție verticală și nu a mai reușit să iasă.

Mai mulți trecători au încercat să îl elibereze, însă fără succes, potrivit publicației regionale.

La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au reușit să îl scoată din gura de canal, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoiți să constate decesul.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei. La locul incidentului au fost efectuate prelevări, iar cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma investigațiilor.