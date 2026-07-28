Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în sudul Franței. Ministrul de Interne de la Paris a declarat că incendiul din Gironde este "stabilizat", însă nu sub control.

Pompierii au rămas pe teren toată noaptea, pentru a stinge focarele de la marginea perimetrului afectat.

Pe coasta mediterană, în departamentul Var, vâlvătaia a afectat 60 de locuințe. Mai mult de jumătate au fost distruse complet, potrivit autorităților.

Franța se pregătește pentru un nou val de căldură, care ar îngreuna intervențiile. Meteorologii avertizează că temperaturile vor rămâne ridicate în următoarele zile.

În acest context, președintele Emmanuel Macron a mers la Bordeaux, unde s-a întâlnit cu echipele mobilizate în lupta cu focul.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Ne confruntăm cu o situație fără precedent. Incendiile din pădurea Landes de Gascogne sunt extrem de greu de controlat din cauza solului bogat în turbă și a caracteristicilor pinilor, care favorizează propagarea rapidă și imprevizibilă a flăcărilor atunci când vântul se intensifică. Peste toate acestea se suprapune și seceta extremă”.

Până acum, au fost evacuate peste 220.000 de persoane și 13.000 de firme. Unii dintre oameni au primit deja voie să se întoarcă la casele lor, dar cei mai mulți stau în centrele de refugiați din regiune.

Aurelien Binet, administratorul unuia dintre centrele pentru refugiați: „Acum avem 2.000 de persoane. Capacitatea maximă este aproape 25.000, dar avem locuri, în total, pentru 40.000 (de oameni)”.

Leonard Velicu, președintele Asociației Eurrom: „Cei care vin aici au facilități la duș, au... dacă au copii au pamperși, au șampon, produse de primă necesitate, au haine de schimb, au încălțăminte, au hrană”.

De acolo, refugiații pot pleca mai departe, spre locuri de cazare mai potrivite.

Larisa Antal, corespondent PRO TV: „În acest spațiu au ajuns până acum și 50 de români care nu au vrut să rămână foarte mult aici din cauza înghesuielii. După cum puteți vedea, este foarte multă lume. Au fost repartizați, în schimb, în hoteluri și camere studențești disponibile. Statul le asigură, însă, doar cazarea, așa că vor trebui să-și cumpere singuri de mâncare”.

În jur de 40.000 dintre cei evacuați sunt turiști. Ei au fost surprinși de incendii în campingurile din regiunea Gironde.

Silvana Negrușa locuiește de 15 ani în Bordeaux, la aproximativ 15 kilometri de localitățile afectate de incendii. Copiii și părinții sunt în vacanță în România. Silvana și soțul ei au bagajul făcut. Sunt pregătiți de evacuare, dacă va fi cazul.

Silviana Negrușa, româncă: „A fost foarte mult fum în zonă. Toată zona noastră e clasată în risc super mare de toxicitate, efectiv miros de ars. Am avut ploaie de cenușă, mașini pline de cenușă, pe masă, pe scaune, peste tot”.