Tragedie în Grecia. Două elicoptere ale pompierilor s-au ciocnit în timp ce stingeau incendii. Mesajul autorităților române

Presa elenă a scris că piloții implicați în incident ar avea origini românești. Autoritățile române au precizat însă că țara noastră nu are nicio aeronavă și nici piloți dislocați în Grecia . 23 de pompieri români îi ajută pe colegii greci să stingă focurile periculoase, care se apropie de capitala Atena.

Serviciul de pompieri din Grecia a anunţat duminică după amiaza că în coliziunea în aer survenită mai devreme în cursul zilei au fost implicate două elicoptere de tip Bell închiriate de instituţie, fiecare având un echipaj format din două persoane, transmite ANA.

Patru persoane au fost preluate de ambulanţe de la locul accidentului, conform unui anunţ făcut duminică de serviciul de ambulanţă EKAB; două dintre acestea prezentau răni uşoare, iar celelalte două erau inconştiente. Toate cele patru persoane au fost transportate la Spitalul general 251 al forţelor aeriene. Ulterior, cei doi piloți grav răniți au fost declarați morți.

De altfel, flăcările amenință regiuni întinse din întreaga țară. Douăzeci și trei de pompieri români îi ajută pe colegii greci să stingă focurile periculoase, care se apropie de capitala Atena. Noi focare s-au aprins și în Spania și Franța, țări care s-au luptat deja cu un val de incendii în această vară.

Cele două elicoptere care interveneau la stingerea incendiilor s-au ciocnit deasupra unei localități de pe coasta Golfului Corint. Între timp, pompierii s-au retras treptat în fața unui zid uriaș de foc care a pârjolit peste 10.000 de hectare în apropierea localității Porto Germeno, la 60 de kilometri de Atena.

Minas Tzortzanis, fermier și localnic: „Nu există cuvinte care să descrie ce s-a întâmplat. Este doar distrugere. Distrugere totală. Case, copaci, animale, tot ce era în pădure a fost distrus”.

Peste 1.000 de oameni evacuați, pompierii români ajută la operațiuni

Două echipe de câte 23 de pompieri din România și Franța s-au alăturat salvatorilor eleni în lupta cu focul.

Lt. col. Cosmin Bâșceanu, șeful modulului: „Incendiul de sâmbătă s-a manifestat pe o suprafață destul de mare, nu am mai avut până în momentul de față astfel de incendii. Această misiune s-a desfășurat pe parcursul întregii nopți. Aceasta este meseria noastră și o facem cu cea mai mare plăcere, în orice fel de condiții”.

Evangelos Tournas, ministrul grec pentru Criza Climatică și Protecție Civilă: „Vântul, care suflă cu putere și are intensitate de vijelie, continuă să îngreuneze intervenția. În multe cazuri, aeronavele de stingere a incendiilor nu pot nici să alimenteze cu apă, nici să lanseze apă asupra focarelor din cauza turbulențelor extreme, în ciuda eforturilor continue ale echipajelor”.

Peste 1.100 de oameni au fost evacuați deja din zonă. Pompierii români au dat o mână de ajutor și la evacuarea și salvarea animalelor surprinse de foc. Vâlvătaia se extinde și în partea de vest a capitalei elene. Șase localități și un parc industrial din apropierea orașului Megara au primit ordin de evacuare. Incendiile au ajuns și în insulele grecești, căutate și de români. În Creta și Paros au afectat peste 6.000 de hectare. Iar în Kefalonia au fost evacuate trei localități.