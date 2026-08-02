Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți.

Recent, o adolescentă de 15 ani din Călărași a fost dată dispărută de părinți. După opt ore de căutări, polițiștii au găsit-o acasă la prietenul ei. Astfel de dispariții sunt raportate tot mai des.

Corespondent Știrile PRO TV: „Din luna iulie 2025 și până acum, au fost înregistrate aproape 11 mii de sesizări, cu peste 1000 mai multe cazuri decât în anul anterior și cu 500 mai multe față de acum doi ani. În 60 la sută dintre cazuri, copiii și adolescenții părăsesc centrele de asistență sau locuințele sociale. Îngrijorător este că 40% dintre minorii declarați dispăruți au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au avut legătură era un membru al familiei.”

Părinte: „Atunci când ajungem într-un loc mai mare, ne dăm un punct de întâlnire și tot timpul încerc să fiu cu ochii pe ei.”

Adolescenții, cei mai expuși riscului de a pleca de acasă

Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Specialiștii spun că, pe fondul conflictelor din familie, din dorința de răzbunare sau din nevoia de independență, mulți fug de acasă.

Mihaela Dinu, psiholog, Organizația Salvați Copiii: „Prima recomandare este comunicarea deschisă bazată pe negociere. O flexibilitate a părinților, în ceea ce privește stilul parental, în ceea ce privește petrecerea timpului liber al copiilor. Sunt niște lucruri strânse în timp, copilul dă semnale - vorbim de retragere, de izolare în cameră, refuzul unor activități care îi plăceau, schimbări bruște de dispoziție.”

În acest moment, după o sesizare făcută, chiar dacă minorul are asupra lui un telefon mobil, dacă nu există indicii că viața lui este în pericol, polițiștii nu pot folosi imediat metode de localizare precisă, deoarece legea nu le permite.

Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR: „Sunt situații în care copiii dispar în zone izolate, cu teren greu accesibil și acolo viața lor este pusă în pericol, se confruntă cu lipsa de mâncare și în unele cazuri animale sălbatice.”

O modificare legislativă aflată de aproape cinci ani în Parlament ar putea să schimbe această procedură și le-ar permite anchetatorilor să obțină mai rapid datele necesare localizării unui copil dispărut, chiar dacă nu există inițial indicii că viața lui este în pericol.