Incendiul, care devastează regiunea Guadalajara și, mai ales, parcul natural Sierra Norte, nu a provocat victime până în prezent, dar situația este în continuare descrisă drept „dificilă” de către Emiliano Garcia-Page, președintele regiunii Castilia-La Mancha, și de autoritățile locale, pe platforma X, potrivit Agerpres.

Circa 350 de pompieri și membri ai UME (Unitatea Militară de Urgență) au fost mobilizați în zonă, beneficiind de sprijinul a 25 de aeronave, în încercarea de a ține flăcările sub control, a precizat, pentru presă, centrul de comandă.

Focul a izbucnit într-o zonă forestieră montană care găzduiește specii pe cale de dispariție de vulturi, lupi și fluturi.

Un al doilea incendiu continuă să se extindă în nord-estul Spaniei

Acest incendiu se adaugă celui izbucnit miercuri lângă Zaragoza, în nord-estul țării. Departe de a fi ținut sub control, acesta a mistuit aproape 16.000 de hectare, potrivit celor mai recente cifre furnizate sâmbătă seară de Roberto Bermudez de Castro, oficialul responsabil cu securitatea în cadrul guvernului regional din Aragon. Nici acel incendiu nu a provocat victime până în prezent.

Spania s-a confruntat recent cu unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetație din istoria sa recentă. Izbucnit în Andaluzia (în sud), pe 9 iulie, a provocat moartea a 13 persoane și a distrus 7.000 de hectare.

Temperaturile extreme favorizează incendiile de vegetație

Aflată în prima linie a încălzirii globale, țara s-a confruntat în ultimii ani cu valuri de căldură tot mai lungi și mai frecvente, temperaturile depășind semnificativ 40°C și creând condiții propice pentru incendii devastatoare.

În 2025, peste 393.000 de hectare au fost mistuite de flăcări – cel mai grav bilanț din istoria recentă a Spaniei –, potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere (EFFIS).

De la începutul anului în curs, aproape 82.000 de hectare au fost transformate în cenușă în această țară, conform EFFIS.

Anul trecut, „o treime din suprafața totală arsă în Europa” a fost înregistrată în Spania, a remarcat premierul Pedro Sanchez în timpul unei vizite la locul incendiului din Andaluzia. El a subliniat că „efectele urgenței climatice se agravează” și a avertizat că urmează o „vară dificilă”.