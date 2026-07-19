Versiunea pentru desktop a rețelei sociale deținute de Meta pare să nu funcționeze, scrie News.ro.

Utilizatorii sunt sfătuiți să încerce din nou accesarea platformei după câteva minute, fără a efectua modificări ale contului sau parolei, deoarece mesajul indică o problemă tehnică la nivelul serviciului: „Cont indisponibil temporar. Contul dumneavoastră este momentan indisponibil din cauza unei probleme a site-ului. Ne așteptăm ca aceasta să fie rezolvată în scurt timp. Vă rugăm să încercați din nou peste câteva minute.”

Downdetector, care monitorizează în timp real raportările utilizatorilor privind serviciile online, a înregistrat o creștere semnificativă a sesizărilor, semn că platformele Meta se confruntă cu o defecțiune tehnică.

Până în acest moment, compania Meta nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la cauza problemelor sau la momentul în care acestea vor fi remediate.