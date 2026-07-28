Potrivit poliţiştilor, cel mic a rămas nesupravegheat, iar când a fost observat inert în apă era deja prea târziu. A fost deschisă o anchetă pentru ucidere din culpă.

Potrivit primelor date din anchetă, băieţelul de 5 ani era la o petrecere împreună cu părinţii, la un han din localitatea Gheorghe Doja, județul Bacău. La un moment dat, copilul a rămas în curte să se joace. După o vreme, când l-a căutat mama lui, a fost găsit plutind în piscină.

Echipajul medical care a fost chemat de urgență în ajutor a început imediat resuscitarea.

Gabriel Oancă, medic SAJ Bacău: ”La sosirea echipajului de ambulanţă, copilul era deja scos din piscină. S-au început manevre de resuscitare care s-au continuat 45 de minute, din păcate fără rezultat”.

Administratorul hanului spune că piscina nu era încă deschisă publicului. Iar când copilul s-a apropiat de apă, nu era nimeni în zonă.

”Dacă ar fi fost cineva, ar fi văzut mai repede”

Cătălina Păduraru, IPJ Bacău: ”Minorul a fost lăsat nesupravegheat şi ar fi căzut în piscină”.

Ioan Neagu, administrator locaţie: ”Dacă ar fi fost cineva, ar fi văzut mai repede. Probabil când părinţii l-au căutat l-au descoperit efectiv, dar distanţa dintre eveniment şi piscină este de 200 de metri”.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Și cei de la Protecţia Copilului au fost anunţaţi de tragedie.

Ada-Delia Bîlc, reprezentant DGASPC Bacău: ”Vom colabora cu autorităţile competente pentru derularea investigaţiilor necesare”.

Familia mai are o fetiţă cu câţiva ani mai mare, iar autorităţile spun că vor oferi consiliere psihologică.