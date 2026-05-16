Un prim test făcut în Arad a confirmat prezența virusului, însă probe suplimentare au fost transmise și la Institutul Cantacuzino din București. Deocamdată, Institutul Național de Sănătate Publică a transmis că până la sosirea acestor rezultate vorbim despre o suspiciune.

Pacientul în vârstă de 25 de ani era internat pentru acte de violență la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Ștei, județul Bihor, din anul 2023. În urmă cu zece zile a făcut febră și a fost transportat la Spitalul Județean din Arad.

Cătălin Hreniuc, director medical Spitalul Județean Arad: A fost internat pe Secția de Boli Infecțioase, unde, în zilele următoare, a fost suspicionată o infecție cu hantavirus. Momentan, pacientul este conștient, cooperant și stabil din punct de vedere clinic.

Potrivit unor surse medicale, suspiciunea de infecție cu hantavirus a apărut după un test PCR efectuat la Spitalul din Arad, care a confirmat prezența virusului. Medicii au prelevat probe suplimentare pe care le-au trimis la Institutul Cantacuzino din București. Rezultatele finale sunt așteptate în cursul zilei de luni.

Aceleași surse medicale spun că tânărul nu are nicio legătură cu focarul izbucnit pe nava de croazieră „Hondius”. Imediat a început ancheta epidemiologică, iar inspectorii DSP Bihor au mers în control la spitalul de psihiatrie unde fusese internat bărbatul.

Dorel Tîrț - purtător de cuvânt DSP Bihor: La momentul controlului nu existau pacienți din spitalul menționat care să prezinte simptomatologie asemănătoare pacientului externat. De asemenea, condițiile igienico-sanitare constatate la spital sunt corespunzătoare cu legislația în vigoare.

Totuși, dacă se confirmă, înseamnă că pacientul s-ar fi infectat cu hantavirus în timp ce se afla în spitalul de psihiatrie din Ștei. Controlul, spun inspectorii, continuă.

Conform specialiștilor, hantavirusul se transmite, de regulă, prin contact cu rozătoare infectate sau prin inhalarea particulelor provenite din urina, saliva ori excrementele acestora.

Virgil Musta - medic boli infecțioase: Virusul nu se transmite de la om la om decât în cazuri excepționale și nu știu să fi fost cazuri severe, cu mortalitate. Pentru afectarea respiratorie e foarte asemănător cu gripa, febră, frisoane, dureri de mușchi, de oameni și cam la o săptămână apare și tusea cu insuficiență respiratorie.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, bărbatul nu a avut prin preajmă persoane bolnave sau suspecte de hantavirus.