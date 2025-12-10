În premieră, Danemarca consideră SUA o potențială amenințare la adresa securității sale. Ce arată raportul Armatei daneze

Pentru prima dată, Danemarca consideră SUA drept o potenţială ameninţare la adresa securităţii sale într-un raport anual publicat de agenţia de informaţii a armatei, fapt ce arată că relaţia transatlantică este din ce în ce mai tensionată.

Raportul, întocmit de Serviciul de Informaţii al Apărării din Danemarca (DDIS), avertizează că Washingtonul „foloseşte puterea economică, inclusiv ameninţările cu tarife ridicate, pentru a-şi impune voinţa şi nu mai exclude utilizarea forţei militare, chiar şi împotriva aliaţilor”, scrie CNN.

Această evaluare face parte dintr-o analiză mai amplă a serviciului, potrivit căreia „marile puteri acordă o prioritate din ce în ce mai mare propriilor interese şi recurg la forţă pentru a-şi atinge obiectivele”.

Danemarca se confruntă cu mai multe ameninţări externe decât în ultimii ani, pe fondul conflictelor geopolitice în creştere şi al îndoielilor cu privire la angajamentul SUA faţă de securitatea Europei, a declarat miercuri agenţia militară de informaţii a ţării.

În afară de avertismentul referitor la SUA, raportul se concentrează în mare parte pe ameninţările strategice reprezentate de Rusia şi China, precum şi pe instabilitatea provocată de ascensiunea Chinei şi schimbarea globală a puterii care a rezultat din aceasta.

Raportul subliniază că „ameninţarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va creşte”, o preocupare amplificată pentru danezi, deoarece „există incertitudine cu privire la rolul Statelor Unite ca garant al securităţii Europei”.

Relaţia de obicei prietenoasă a Danemarcei cu SUA, aliatul său din NATO, a devenit tensionată la începutul acestui an, când preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat interesul de a prelua controlul asupra Groenlandei, o insulă arctică autonomă, bogată în resurse şi strategic importantă, care face parte din punct de vedere legal din regatul danez, potrivit News.ro.

Deşi Trump nu a mai revenit asupra acestei idei de luni de zile, aceasta a semnalat dorinţa sa de a sublinia relaţia SUA cu partenerii săi europeni, după decenii de cooperare strânsă de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Această relaţie este din nou pusă sub lupă, întrucât priorităţile strategice diferite ale SUA şi Europei au fost expuse în recentele negocieri de pace din Ucraina şi, în mod dramatic, în strategia de securitate naţională publicată vineri de administraţia Trump, care a adoptat o poziţie de confruntare fără precedent cu Europa, notează CNN.

Iar pentru Danemarca, ameninţările reprezentate de Rusia şi SUA sunt interconectate. Raportul susţine că „Rusia va încerca să exploateze dorinţa SUA de a pune capăt rapid războiului (din Ucraina) pentru a semăna diviziune între SUA şi Europa”.

