Cel mai activ vulcan din Europa continuă să expulzeze cantităţi însemnate de cenuşă şi roci incandescente. Potrivit Institutului Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), fluxuri dense de lavă se revarsă din două deschideri situate la altitudini de 2.360 de metri, respectiv 2.750 de metri, scrie Agerpres.

Din cauza riscurilor potenţiale pentru traficul aerian, toate aterizările pe aeroportul Catania din apropiere au fost suspendate până luni la ora locală 17:00 (15:00 GMT), a declarat operatorul acestuia.

Traficul aerian este perturbat de câteva zile în regiune, în plin sezon de vârf al vacanţelor.

Decolările sunt, de asemenea, afectate, motiv pentru care turiştii au fost nevoiţi să se îndrepte către aeroportul din capitala insulei, Palermo, sau să opteze pentru tren.

În prezent este în vigoare cel mai înalt nivel de alertă, codul roşu. Aceasta înseamnă că o erupţie care implică un nor semnificativ de cenuşă este iminentă sau în curs de desfăşurare.

Vulcanul Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, erupe regulat şi este monitorizat constant.