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Corespondent PRO TV: „Potrivit procurorilor, relația dintre cei doi a durat aproximativ 4 ani, iar în ultima perioadă au locuit împreună, la casa bărbatului din comuna Vârfu Câmpului, Botoșani. Bărbatul de 48 de ani a întrerupt legătura cu familia sa în aprilie. Rudele, văzând că lunile trec și omul nu dă niciun semn de viață, i-au anunțat dispariția în iunie. Polițiștii au început cercetările și lunea trecută, pe 3 august, l-au găsit. Bărbatul fusese ucis și îngropat în curtea casei sale. Medicii legiști spun că a murit după ce a fost înjunghiat în inimă. Partenera acestuia a plecat din țară imediat după crimă. Polițiștii au găsit-o în Belgia și i-au cerut să se întoarcă pentru a fi audiată, iar suspecta a fost de acord. Pe baza probelor, a fost reținută pentru omor. Femeia de 50 de ani va fi dusă marți seară în fata magistraților, cu propunere de arestare preventivă”.