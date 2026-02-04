Un grup de districte școlare și cadre didactice din Minnesota a solicitat unui judecător să ordone agenților federali să se țină departe de școli, susținând că cea mai mare operațiune de imigrare din țară s-a extins în campusuri, afectând frecvența școlară la nivel statal, potrivit unui proces intentat miercuri dimineață împotriva Departamentului Securității Interne, arată Washington Post.

Reclamanții condamnă represiunea agresivă a agenției ICE împotriva imigranților din Minneapolis și St. Paul — cea mai mare operațiune de până acum din cadrul unei campanii de arestare și deportare a persoanelor fără documente.

Districtele școlare publice din Fridley și Duluth, împreună cu Education Minnesota, un sindicat al profesorilor cu 89.000 de membri, acuză agenții federali că au încălcat promisiunea de a se abține de la a intra în școli. Deși DHS a susținut în septembrie că nu efectuează raiduri și nu vizează școlile, agenții „au desfășurat operațiuni de aplicare a legii în sau în apropierea școlilor și autobuzelor școlare și au reținut elevi minori”, potrivit documentelor de la dosar.

Luna trecută, agenții federali au reținut persoane în fața liceului Roosevelt din Minneapolis și au pulverizat substanțe chimice iritante la ieșirea elevilor de la ore. De când agenții Serviciului de Imigrare și Vamă au fost trimiși în Minnesota pentru „Operațiunea Metro Surge” în decembrie, au reținut cel puțin patru copii în Minnesota, printre care și un băiat de 5 ani care se întorcea de la școală.

De frica ICE, elevii s-au refugiat în școala online

„Acest comportament a cauzat prejudicii directe funcționării normale a districtelor școlare și profesorilor, precum și elevilor pe care îi deservesc”, se afirmă în acțiunea judiciară, adăugându-se că școlile din Minnesota au raportat scăderi ale frecvenței. Unele districte, printre care Minneapolis, St. Paul și Fridley, au oferit elevilor posibilitatea de a învăța online.

În timpul represiunii din Minnesota, ofițerii ICE au împușcat și ucis doi cetățeni americani, provocând proteste în tot statul și în întreaga țară.

Acțiunile DHS „au afectat în mod semnificativ capacitatea districtelor școlare și a profesorilor de a oferi acces la servicii educaționale și la un mediu de învățare sigur”, se arată la proces.

DHS nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Președintele Donald Trump a declarat în prima sa săptămână de mandat, anul trecut, că administrația nu va mai da instrucțiuni agenților de imigrare să evite „locurile sensibile”, precum școlile, spitalele și bisericile.