Agenții federali ai SUA l-au arestat pe fostul prezentator CNN Don Lemon, pentru protestul de la biserica din Minnesota

Potrivit New York Times, Lemon a declarat că pur și simplu își făcea datoria de jurnalist când a intrat în biserica Cities Church, pe 18 ianuarie 2026, pentru a observa o demonstrație care avea loc împotriva măsurilor severe față de imigranții din zonă.
Protestatarii au întrerupt slujba la biserică, unde se bănuia că un oficial al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) ar fi prezent în calitate de pastor, și au scandat „ICE afară”.
Ulterior, administrația Trump a încercat să acuze opt persoane în legătură cu acest episod, inclusiv pe fostul prezentator CNN, invocând o lege care protejează persoanele care doresc să participe la o slujbă într-un lăcaș de cult.
Însă judecătorul care a examinat probele a aprobat acuzațiile împotriva a doar trei dintre persoane, respingând probele împotriva lui Don Lemon și a celorlalți ca fiind insuficiente. Departamentul de Justiție al SUA a solicitat apoi unei curți federale de apel să oblige judecătorul să emită mandate suplimentare, cerere care a fost respinsă.
Acum că a fost arestat, Lemon va contesta probabil acuzațiile procuraturii, susținând că el nu protesta acolo, ci doar relata evenimentul în calitate de jurnalist.
„Odată ce protestul a început în biserică, am făcut un act de jurnalism, care a constat în a raporta despre el și a vorbi cu persoanele implicate, inclusiv cu pastorul, membrii bisericii și membrii organizației. Atât. Asta se numește jurnalism.”, a spus Lemon într-o înregistrare video.
Cu toate acestea, există înregistrări VIDEO în care se vede că Don Lemon s-a aflat nu doar în fața bisericii, ci și înăuntru, chiar în timpul acțiunii de intimidare a participanților la slujba religioasă.
Abbe Lowell, avocatul lui Lemon, a promis că va contesta orice acuzație. Dacă Departamentul de Justiție va continua „eforturile uimitoare și îngrijorătoare de a reduce la tăcere și pedepsi un jurnalist pentru că și-a făcut meseria”, a declarat acesta într-o declarație înainte de arestare, „Don va denunța ultimul lor atac asupra statului de drept și va contesta cu fermitate și în mod exhaustiv orice acuzație în instanță”.
Don Lemon lucrează acum ca jurnalist independent și are propria emisiune pe YouTube. El a fost dat afară de la CNN în 2023, după 17 ani la rețeaua de cablu, pe fondul criticilor că ar fi făcut comentarii sexiste despre femei și persoane în vârstă. El este un critic de multă vreme al lui Donald Trump, încă din primul său mandat, și îl numește frecvent pe președinte ”mincinos”.
Oficialii Departamentului Justiției au promis să îi urmărească penal pe protestatarii care, potrivit lor, au depășit limita activităților protejate de Primul Amendament, împiedicând aplicarea legii sau, în cazul protestului din fața bisericii, încălcând drepturile altora.
La rândul lor, demonstranții care au ieșit în număr mare în Minneapolis au afirmat că drepturile lor sunt încălcate.
Tensiunile rămân deosebit de ridicate în Minneapolis după ce agenții federali de imigrare au împușcat mortal doi protestatari acolo.
Renee Good, mamă a trei copii, se afla la volanul mașinii sale, când un agent ICE a tras asupra ei de la distanță mică. Oficialii administrației au etichetat-o drept teroristă și au susținut că ea a pus în pericol viața agentului.
Într-un episod separat, agenții Vamali și de Protecție a Frontierelor au împușcat și ucis pe Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă. Înregistrările de la fața locului contrazic afirmațiile inițiale ale oficialilor administrației, potrivit cărora Pretti s-ar fi apropiat de agenți fluturând o armă.
Președintele Trump a sugerat miercuri că este dispus să „calmeze” situația din Minneapolis, fără a oferi detalii. El l-a înlocuit pe Gregory Bovino, oficialul Patrulei de Frontieră care a fost figura publică a eforturilor agresive de imigrare din Minneapolis, cu Tom Homan, responsabilul său pentru frontieră.
Homan și-a manifestat disponibilitatea de a ajunge la un acord cu oficialii locali și de a retrage miile de agenți federali trimiși acolo.
Acuzațiile împotriva lui Don Lemon vin pe fondul tulburărilor din cadrul procuraturii din Minneapolis. La o ședință tensionată de la începutul acestei săptămâni, mai mulți procurori l-au contestat pe șeful procuraturii cu privire la decizia administrației de a nu continua anchetele privind împușcăturile efectuate de agenții federali, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile interne. Cel puțin șase procurori și-au dat demisia și se așteaptă și alte plecări.
Procurorul general Pam Bondi a solicitat altor birouri ale procurorilor federali din Midwest să trimită întăriri temporare pentru a ajuta la investigarea și urmărirea penală a cazurilor.
New York Times
