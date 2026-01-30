Agenții federali ai SUA l-au arestat pe fostul prezentator CNN Don Lemon, pentru protestul de la biserica din Minnesota

Potrivit New York Times, Lemon a declarat că pur și simplu își făcea datoria de jurnalist când a intrat în biserica Cities Church, pe 18 ianuarie 2026, pentru a observa o demonstrație care avea loc împotriva măsurilor severe față de imigranții din zonă.

Protestatarii au întrerupt slujba la biserică, unde se bănuia că un oficial al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) ar fi prezent în calitate de pastor, și au scandat „ICE afară”.

Ulterior, administrația Trump a încercat să acuze opt persoane în legătură cu acest episod, inclusiv pe fostul prezentator CNN, invocând o lege care protejează persoanele care doresc să participe la o slujbă într-un lăcaș de cult.

Însă judecătorul care a examinat probele a aprobat acuzațiile împotriva a doar trei dintre persoane, respingând probele împotriva lui Don Lemon și a celorlalți ca fiind insuficiente. Departamentul de Justiție al SUA a solicitat apoi unei curți federale de apel să oblige judecătorul să emită mandate suplimentare, cerere care a fost respinsă.

Acum că a fost arestat, Lemon va contesta probabil acuzațiile procuraturii, susținând că el nu protesta acolo, ci doar relata evenimentul în calitate de jurnalist.

„Odată ce protestul a început în biserică, am făcut un act de jurnalism, care a constat în a raporta despre el și a vorbi cu persoanele implicate, inclusiv cu pastorul, membrii bisericii și membrii organizației. Atât. Asta se numește jurnalism.”, a spus Lemon într-o înregistrare video.

Cu toate acestea, există înregistrări VIDEO în care se vede că Don Lemon s-a aflat nu doar în fața bisericii, ci și înăuntru, chiar în timpul acțiunii de intimidare a participanților la slujba religioasă.