„Nu voi mai candida niciodată pentru o funcție aleasă. Niciodată”, a declarat Walz, candidatul Partidului Democrat la vicepreședinție pentru 2024, într-un interviu acordat MS NOW, potrivit Fox News.



Confruntându-se cu critici dure din partea președintelui Donald Trump, a altor republicani și chiar a unor democrați în legătură cu un scandal de fraudă masivă care a zguduit Minnesota, Walz a anunțat la începutul acestei luni că renunță la candidatura sa pentru 2026 pentru un al treilea mandat.



Dar, la momentul respectiv, el nu a exclus posibilitatea de a candida în viitor pentru o funcție electivă.



De la anunțul lui Walz, statul american Minnesota a devenit epicentrul unei bătălii aprige privind represiunea fără precedent a lui Trump împotriva imigrației ilegale, în urma împușcării mortale de către agenții federali a doi cetățeni americani din Minneapolis care protestau față de agenții federali în timpul operațiunilor de deportare.

Referindu-se la protestele față de acțiunile agenților federali, Walz a spus că „pe străzi sunt eroi ale căror nume nu le cunoaștem”.



„Ei nu vor candida niciodată pentru o funcție publică, iar liderii de la nivel local au pus administrația în genunchi săptămâna aceasta pentru a face ceva în această privință. Așadar, există și alte modalități de a servi, iar eu le voi găsi”, a adăugat guvernatorul în interviu.



Walz și-a lansat candidatura pentru realegere în septembrie, dar în decembrie a început să se confrunte cu o serie de critici politice legate de un furt care s-ar fi comis chiar sub mandatul său de guvernator, într-un stat care se mândrește de mult timp cu buna guvernare.



Peste 90 de persoane – majoritatea din comunitatea somaleză din Minnesota – au fost acuzate din 2022 și până acum, mai susține Fox News.

Suma de bani furată prin presupuse operațiuni de spălare de bani care implică programe frauduloase de masă și cazare, centre de îngrijire a copiilor și servicii Medicaid este încă în curs de calculare. Însă procurorul federal din Minnesota a declarat că amploarea fraudei ar putea depăși 1 miliard de dolari și ar putea ajunge până la 9 miliarde de dolari.



Procurorii federali au declarat că unele dintre zecile de persoane care au pledat deja vinovate în acest caz au folosit banii pentru a cumpăra mașini de lux, proprietăți imobiliare, bijuterii și vacanțe internaționale, o parte din fonduri fiind trimise și în străinătate, posibil în mâinile teroriștilor islamici.



„Este responsabilitatea mea, eu sunt răspunzător pentru asta și, mai important, eu sunt cel care va rezolva problema”, a declarat Walz reporterilor în decembrie, asumându-și responsabilitatea pentru scandal.

Mai mulți republicani care candidează pentru a-i succeda lui Walz în funcția de guvernator se leagă de acest scandal de fraudă în campaniile lor.

Cine este Tim Walz

Tim Walz este al 41-lea guvernator al statului Minnesota. A fost ales guvernator pentru prima dată în 2018 și a fost reales în 2022.

Tim a câștigat prima sa alegere în Camera Reprezentanților Statelor Unite în 2006 și a fost reales pentru încă cinci mandate, reprezentând primul district congressional din Minnesota, în sudul statului Minnesota.

Potrivit NPR, Walz s-a înrolat în Garda Națională la vârsta de 17 ani și a servit timp de 24 de ani, mai întâi în Nebraska, apoi în Minnesota. În această perioadă, a fost chemat să intervină în cazul unor dezastre naționale și a fost detașat în Cercul Polar Arctic din Norvegia.

În 2001, a împlinit cei 20 de ani necesari pentru pensionare, dar s-a reînrolat după atacurile din 11 septembrie. Singura sa misiune în timp de război a fost în Italia, în 2003, înlocuind trupele care erau trimise în Afganistan. Candidatul republican la vicepreședinție, JD Vance, și mulți veterani de pe rețelele de socializare, au contestat afirmația lui Walz că a purtat arme „în război”. Vance, el însuși un veteran care nu a participat la luptă, a mers până la a-l acuza pe Walz de „furt de merite militare”.

