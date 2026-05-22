Conform unui sondaj al American Research Group publicat de Newsweek, rata de aprobare a lui Trump a scăzut la cel mai scăzut nivel din cele două mandate ale sale de președinte.

Treizeci și unu la sută dintre respondenți aprobă performanța lui Trump, în timp ce 64% o dezaprobă. În aprilie, aceste cifre erau de 32%, respectiv 63%.

Conform unui sondaj realizat în luna mai de SSRS pentru CNN, 65% dintre respondenți au declarat că dezaprobă prestația lui Trump, în timp ce doar 35% au aprobat-o. Rata de dezaprobare a crescut cu un punct procentual din aprilie.

Cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos arată că 35% dintre respondenți aprobă performanța lui Trump ca președinte, în timp ce 63% o dezaprobă. Comparativ cu aprilie, când Reuters/Ipsos a înregistrat un minim record de 34%, aprobarea americanilor față de performanța președintelui a crescut. Cu toate acestea, Reuters subliniază că Trump își va începe al doilea mandat în ianuarie 2026 cu o rată de aprobare de 42%.

The Economist a consemnat și o situație similară , conform căreia 37% dintre respondenți au aprobat prestația lui Trump în luna mai, în timp ce 57% au dezaprobat-o.

Conform tuturor sondajelor enumerate, nemulțumirea americanilor față de politicile economice ale lui Trump a crescut cel mai puternic.

Sprijinul pentru Trump este în scădere și în rândul americanilor care votează pentru Partidul Republican. Potrivit Reuters/Ipsos, în mai, 79% dintre alegătorii republicani înregistrați au declarat că aprobă munca pe care o face Trump ca președinte, comparativ cu 82% în aprilie și 91% la începutul celui de-al doilea mandat.

În noiembrie, SUA vor organiza alegeri intermediare, ale căror rezultate vor determina dacă republicanii își pot menține majoritatea în ambele camere ale Congresului.

Consultantul politic republican Jeanette Hoffman a declarat pentru Reuters că este imposibil de spus încă cum ar putea influența scăderea ratelor de aprobare ale lui Trump rezultatul alegerilor.

Cu toate acestea, ea a menționat că majoritatea alegătorilor republicani îl susțin în continuare pe Trump. „Optzeci la sută este încă un număr destul de mare”, a spus ea.