Între timp, mii de manifestanți au ieșit în stradă în mai multe orașe americane. Au protestat față de operațiunile anti-imigranți, a căror amploare pare să fi fost, totuși, redusă, în ultima vreme, de administrația Trump.

Incidentul a avut loc în Minnesota. O femeie care urmărea acțiunile agenților de la Imigrări a reușit să îi scoată din pepeni...



Până la urmă, femeia a fost scoasă cu forța din mașină și arestată. Șeriful local i-a luat urma, a reușit să găsească mașina agenților, a preluat femeia în custodie și a dus-o în siguranță acasă.



În acest timp, în multe orașe americane au loc proteste față de cei de la Imigrări.



În întreaga țară au fost demonstrații față de modul în care agenții federali încearcă să aplice legile administrației Trump privind imigrația. Organizatorii au îndemnat la grevă, la boicotarea școlilor și a centrelor comerciale.



Protestatar: ”Este inacceptabil ca agenții ICE să ne răpească oamenii, să îi trântească la pământ, să ne bată, să ne agreseze, să ne lovească cu mașinile, să ne spargă geamurile și să intre în casele noastre”.



În Kansas City, manifestanții s-au adunat în fața unui birou al Departamentului pentru Securitate Internă, pentru a protesta față de politicile de imigrație ale administrației Trump.



Și în Las Vegas, sute de protestatari au ieșit în stradă.



Alex Coal, protester: "ICE este deja prezent în Las Vegas și terorizează comunitatea și se vede foarte clar cum situația se poate înrăutăți. Cred că sunt vizate mai întâi statele care au votat cu democrații la ultimele alegeri. Sunt luate în vizor Minneapolis și statul Minnesota, deși acolo sunt mult mai puțini imigranți fără documente decât, să spunem, în Texas."



Pe de altă parte, în Italia, sute de manifestanți s-au adunat ieri la Milano, pentru a protesta față de implicarea agenților ICE în securitatea Jocurilor Olimpice de iarnă, care urmează să aibă loc.



Protestatarii s-au declarat nemulțumiți, chiar dacă autoritățile au precizat că agenții ar urma să fie prezenți doar într-un centru de comandă, fără a acționa pe străzi.







