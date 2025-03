Cutremur de 7,7 în Myanmar. Autoritățile se așteaptă să găsească sub dărâmături mii de morți. ”Săpăm cu mâinile goale”

S-au năruit spitale, grădinițe, reședințe regale, temple istorice, dar și clădiri noi, în construcție. Pierderile umane sunt cutremurătoare.

Junta militară, care controlează regiunea, a anunțat un bilanț provizoriu de cel puțin 694 de morți și 1.670 de răniți.

Dar specialiștii se așteaptă ca numărul final al celor care și-au pierdut viața să fie de ordinul miilor.

Seismul a provocat inclusiv prăbușirea unui turn în construcție din Thailanda. Au loc căutări fără răgaz în Mandalay, orășelul din centrul Myanmarului, unde seismul a fost resimțit cel mai puternic.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead (Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg — Florian Witulski (@vaitor) March 28, 2025

În toiul nopții, echipele de salvare au fost sprijinite de câini de urmă, dar și de drone, pentru a căuta prin marea de moloz.

Seismul de 7,7 pe Richer, care a lovit statul Myanmar, a zdruncinat puternic și Thailanda vecină. În Bangkok, o clădire cu 30 de etaje - încă în construcție - s-a prăbușit ca un joc de domino.

320 de muncitori - majoritatea din Cambodgia - erau pe șantier în momentul dezastrului. O parte au reușit să fugă, dar mulți au rămas prinși sub dărâmături.

Breaking: Buildings collapsed in Bangkok, Thailand, following a magnitude 7.6 earthquake with its epicenter in Myanmar. pic.twitter.com/gU2DhyLfKK — Am I Wrong? (@MIWrongg) March 28, 2025

Will Ripley, corespondent CNN: ”Stau la aproape 10 km de epicentrul acestui cutremur și, cu toate acestea, chiar în spatele meu se vede un morman uriaș de moloz. Iată ce a mai rămas dintr-o clădire de 30 de etaje, o clădire guvernamentală care era în construcție și care s-a prăbușit. Puteți observa oameni lângă betonul sfărmat și bucățile oțel, cu toții arată ca niște furnici, la fel și echipamentele grele pe care le-au adus să sape printre ruinele clădirii, având în vedere că mai sunt circa 100 de oameni prinși acolo”.

Autoritățile din Bangkok au decretat stare de urgență. Răniții au primit îngrijiri rapide pe paturile unui spital de campanie. Inclusiv zgârie norii din capitala Thailandei s-au clătinat înspăimântător.

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand ???????? (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES — Disaster News (@Top_Disaster) March 28, 2025

Apa piscinelor de pe acoperiș s-a revărsat în cascadă pe pereții exteriori ai turnurilor. O familie din Coreea de Sud, însoțită de copii, tocmai viziona un penthouse când construcția a început să se miște înfiorător.

Oficial din Myanmar: ”Numărul morților va crește”

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, în apropiere de orașul Mandalay - al doilea ca mărime din Myanmar. Acolo s-au prăbușit mai multe clădiri, printre care un hotel, o grădiniță, o moschee și un templu budist. Din sediul Universității din Mandalay părea să iasă fum.

Seismul a fost urmat de mai multe replici de până la 6.8 pe Richter, într-un interval foarte scurt.

???????? | M7,7-6,4 | Aeropuerto Internacional de Mandalay, Myanmar: pic.twitter.com/OTj8uRUhmo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 28, 2025

Senior General Min Aung Hlaing, head of Myanmar's military government: ”Numărul morților va crește. În unele locuri, clădirile s-au prăbușit, iar operațiunile de salvare continuă. Am făcut personal verificari. Aș dori să solicit oamenilor noștri să ne sprijine și avem nevoie de ajutor pentru că trebuie să organizăm operațiuni de salvare la scară largă”.

Unda de șoc a fost resimțită în toată regiunea, inclusiv în Thailanda, Vietnam, India și China. În orașele afectate, localnicii au ieșit în număr mare pe străzi, de teama replicilor.

