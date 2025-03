Bilanț provizoriu după cutremurul puternic din Myanmar: 144 de morți și 732 de răniți. 90 de muncitori, prinși sub o clădire

Pierderile umane sunt cutremurătoare. Junta militară, care controlează Myanmarul, a anunțat un bilanț provizoriu de 144 de morți și 732 de răniți, dar specialiștii se așteaptă că numărul final să fie de ordinul miilor. Cutremurul din Myanmar a provocat inclusiv prăbușirea unui turn din Thailanda.

Seismul de 7,7 pe Richer care a lovit centrul statului Myanmar a zdruncinat puternic și Thailanda vecină. În Bangkok, a clădire cu 30 de etaje încă în construcție s-a prăbușit ca un joc de domino.

320 de muncitori - majoritatea din Cambodgia- erau pe șantier în momentul dezastrului. Cei mai mulți au reușit să fugă, însă în jur de 80 au rămas prinși sub dărâmături. 20 în puțurile lifturilor.

Cordelia Lynch, corespondent Sky News: „În spatele meu, la distanță, se pot vedea resturile clădirii. Vorbim de o construcție guvernamentală, care era aproape gata. Edificiul s-a prăbușit în doar câteva secunde. Am vorbit cu câțiva dintre cei care au reușit să scape. Un bărbat ne-a povestit că era la parter, când a auzit un zgomot puternic. În două secunde a ieșit și apoi a văzut cum totul se prăbușește”.

Autoritățile din Bangkok au decretat stare de urgență. Echipe de salvare și câini de urmă cu început să caute supraviețuitori prin marea de moloz. Răniții au primit îngrijiri rapide pe paturile unui spital de campanie.

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand ???????? (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES — Disaster News (@Top_Disaster) March 28, 2025

Zgârie norii din capitala Thailandei s-au clătinat înspăimântător. Apa piscinelor de pe acoperiș s-a revărsat în cascadă pe pereții exteriori ai turnurilor. O familie din Coreea de Sud, însoțită de copii mici, tocmai viziona un penthouse când construcția a început să se miște înfiorător.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead (Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg — Florian Witulski (@vaitor) March 28, 2025

Cutremurul s-a produs la ora 8 și 20, ora României, la o adâncime de 10 kilometri, în apropiere de orașul Mandalay - al doilea ca mărime din Myanmar. În oraș s-au prăbușit mai multe clădiri, între care un hotel, o grădiniță, o moschee și un templu budist. Din sediul Universității din Mandalay părea să iasă fum.

Seismul a fost urmat de mai multe replici de până la 6,8 pe Richter, într-un interval foarte scurt.

Twin earthquakes shook Myanmar causing extensive damage and killing at least a dozen people.



The quakes, one a magnitude 7.7, were also felt in Bangkok, Thailand where a tower block collapsed trapping dozens of construction workers. pic.twitter.com/JAsQYy51k5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 28, 2025

”Oamenii nu știau pur și simplu ce să facă”

Mișcarea telurică a provocat pagube importante pe aeroportul din Mandalay, unde oamenii au fost filmați în timp ce stau ghemuiți pe pistă, în apropierea unui avion oprit.

Unda de șoc a fost resimțită în toată regiunea, inclusiv în Thailanda, Vietnam, India și China. În orașele afectate, localnicii au ieșit în număr mare pe străzi, de teama replicilor.

Jerry Harmer, The Associated Press: ”Nimeni nu vrea cu adevărat să intre înapoi, nu suntem siguri nici măcar dacă clădirile sunt sigure. A durat... trebuie să fi fost vreo 5 minute, probabil, așa a părut... și încă sunt destul de tulburat din cauza asta”.

Fraser Morton, turist: ”Oamenii fugeau pe scările rulante în direcția greșită, se auzeau multe bubuituri și obiecte care se prăbușeau în interiorul mall-ului”.

„Am văzut cum oamenii coborau din mașini, priveau în jur uimiți, întrucât cutremurele sunt rare în Bangkok. În cei zece ani și jumătate de când locuiesc aici, n-am trăit unul. Oamenii nu știau pur și simplu ce să facă”.

Pagubele cele mai mari sunt în Myanmar. Infrastructura birmaneză este subdezvoltată, iar țara este în mijlocul unui război civil de mai bine de patru ani. În multe dintre localitățile aflate în apropierea epicentrului s-au năruit zeci de clădiri.

Un pod a căzut într-un râu, iar șoselele au fost grav avariate. Un templu ridicat în urmă 1.000 de ani a suferit pagube, la fel și o fostă reședință regală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: