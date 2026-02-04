Călătoritul și vacanțele pot fi costisitoare, așa că ultimul lucru pe care ți-l dorești este ca valiza ta să dispară. Totuși, potrivit unui expert, unii dintre noi fac o greșeală comună în alegerea bagajului, care poate semnala hoților că valiza merită să fie furată.

Avertismentul vine pe fondul unei creșteri de aproape 37% a furturilor de valize în trenurile din Marea Britanie în 2024, potrivit unei analize realizate de Money Supermarket. Date separate din industria aeriană și a bagajelor arată că aproape unul din 20 de bagaje în zborurile la nivel mondial este fie pierdut, fie furat. Joseph Barton, expert în securitate de la AdleyBarton.com, avertizează că nu ceea ce ai în geantă te dă de gol, ci ceea ce este vizibil la exterior, scrie Daily Express.

Ce tip de bagaj este recomandat să alegi

El explică: „Întotdeauna încearcă să te integrezi. În momentul în care tu sau bagajul tău ieșiți în evidență, deveniți o țintă. Chiar dacă ai cumpărat o geantă contrafăcută în vacanță, care nu valorează mult, acest lucru te expune riscului. Hoții cunosc prețul obiectelor, iar dacă te plimbi cu o valiză de 1.000 de lire sterline, există mari șanse ca hainele din interior să fie de designer și să poată fi revândute.”

Călătorii presupun adesea că achiziționarea unui bagaj scump protejează mai bine bunurile, iar deși valizele de calitate rezistă manipulării dure de la aeroport, în spațiul public pot avea efectul opus, atrăgând atenția asupra conținutului.

Și nu doar brandurile de designer semnalează că valiza merită furată. Culorile vii, finisajele tari și seturile asortate sunt caracteristici care atrag atenția, și nu într-un mod pozitiv. „Poți alege o valiză colorată ca să o găsești mai ușor după aterizare, dar asta o face mai ușor de identificat și urmărit de hoți”, a avertizat Joseph.

Pe de altă parte, hoții tind să evite valizele cu aspect uzat, cu condiția să nu le dai un motiv să le inspecteze. Joseph spune: „Le semnalează că nu ești un călător experimentat și, foarte probabil, ai cumpărat totul nou pentru călătorie. Acest lucru le arată că pot face bani din bunurile tale.”

Totuși, o valiză veche și tocită poate avea efectul opus, făcând hoții să creadă că nu ai nimic valoros în ea.

Așadar, dacă ai un bagaj nou și nu vrei să devii victimă în timpul călătoriei, expertul recomandă să-l le faci să pară „uzate”, fie prin a le zgâria sau murdări înainte plecare.

El explică: „Valizele sunt făcute să reziste manipulării dure de la aeroport, așa că nu te îngrijora dacă se zgârie sau se murdărește puțin. Ceva simplu, cum ar fi să freci puțin pământ de pe asfalt pe roți sau pe baza valizei și apoi să-l ștergi, poate face să arate uzată, nu nou-nouță. Poți face același lucru și cu adidașii sau hainele, ca să pară mai purtate.”