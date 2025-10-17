Hamas anunță că va preda toate corpurile ostaticilor israelieni și își reafirmă angajamentul față de planul de pace din Gaza

Hamas şi-a reafirmat vineri "angajamentul" de a pune în aplicare acordul de încetare a focului în Gaza negociat cu Israelul sub auspiciile Statelor Unite şi s-a angajat încă o dată "să predea toate corpurile restante" ale ostaticilor, notează AFP.

"Procesul de restituire a corpurilor prizonierilor israelieni ar putea dura ceva timp, deoarece unele dintre aceste corpuri au fost îngropate în tuneluri distruse de ocupaţia (israeliană), în timp ce altele rămân sub dărâmăturile clădirilor pe care aceasta le-a bombardat şi demolat", a precizat mişcarea islamistă palestiniană pe Telegram.

Israelul acuză Hamas de încălcarea acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 10 octombrie, care prevedea returnarea tuturor ostaticilor, atât vii, cât şi morţi, până luni dimineaţă.

