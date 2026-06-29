Ministerul arată - în raportul anual cu privire la strategia apărării - că Europa se află "într-o zonă gri" între război şi pace şi se angajează să consolideze investiţiile olandeze în domeniul apărării - mai ales în domeniul armamentului fără pilot (drone).

"Serviciile olandeze de informaţii estimează că Rusia se pregăteşte de o confruntare pe termen lung cu Europa", se arată în raport.

În cel mai rău dintre cazuri, un război limitat împotriva unor membri NATO ar putea fi avut vedere în anul care va urma după sfârşitul Războiului din Ucraina", declară oficiali.

Acest avertisment este lansat în contextul în care statele membre NATO pregătesc summitul Organizaţiei, care urmează să aibă loc la Ankara, capitala Turciei, la 7 şi 8 iulie.

Ameninţarea rusă se va afla în centrul acestui summit.

”Întrebarea este dacă Europa și Olanda vor fi suficient de puternice la timp”

Secretarul general al NATO, un fost premier olandez, Mark Rutte, a avertizat că Rusia ar putea să fie să recurgă la forţa militară împotriva NATO în cinci ani.

În vederea contracarării acestor ameninţări, Olanda şi-a stabilit ca obiectiv să dispună - peste cinci ani - de jumătate dintre capacităţile olandeze operaţionale fără pilot.

Pentru a atinge acest obiectiv, Guvernul olandez intenţionează să înfiinţeze un "laborator de dezvoltare" special, însărcinat să conceapă şi să construiască drone capabile să lupte împotriva altor drone.

"Întrebarea este dacă Europa şi Olanda vor fi suficient de puternice, la timp, pentru a ne apăra libertatea, securitatea şi modul de viaţă", a declarat ministrul olandez al Apărării Dilan Yesilgoz.

"Aceasta este responsabilitatea fiecărei generaţii, însă acest lucru a fost rar atât de urgent", a subliniat ea.