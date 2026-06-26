Rutte a afirmat că, în cadrul summitului NATO, programat pentru perioada 5-7 iulie, aliații intenționează să anunțe noi contracte în domeniul apărării, să semneze scrisori de intenție și să încheie acorduri importante în industria de apărare.

„La summit, vom avea o zi dedicată industriei de apărare în prima zi, și veți vedea un număr imens de contracte noi, memorandumuri de înțelegere, scrisori de intenție, dar și contracte importante care vor fi semnate”, a declarat Rutte în timpul discursului său de la Washington, potrivit Ukrainska Pravda.

Rutte a afirmat că aceste măsuri au scopul de a demonstra determinarea NATO atât față de proprii cetățeni, cât și față de Rusia.

De asemenea, el s-a adresat direct Rusiei, spunând că Alianța deține avantajul în ceea ce privește producția de apărare.

„[Acesta este] și un semnal adresat rușilor că «Hei, știm ce faceți voi și noi suntem mai buni la asta»”, a mai spus șeful NATO.

Mai mult, se așteaptă ca, la summitul NATO de la Ankara din iulie, membrii Alianței să se angajeze la noi contracte de furnizare de arme în valoare de miliarde de dolari și să crească volumul producției de armament, inclusiv pentru Ucraina.