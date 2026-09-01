Într-o scrisoare adresată luni miniștrilor de Finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20, Bailey atrage atenția asupra așa-numitelor modele „frontier AI”, cele mai avansate sisteme de inteligență artificială, care demonstrează o autonomie și capacități de rezolvare a problemelor tot mai sofisticate, dar și capacități tot mai mari de a genera amenințări, potrivit News.ro.

Pentru sistemul financiar, riscul cibernetic reprezintă cea mai imediată problemă, consideră Bailey.

„Frontier AI ar putea modifica semnificativ viteza, amploarea și economia riscului cibernetic”, a avertizat acesta, cu potențialul de a afecta încrederea în piețe la nivelul întregului sistem financiar.

Un punct vulnerabil îl reprezintă concentrarea serviciilor tehnologice în mâinile unui număr relativ redus de furnizori. Un atac sau o perturbare care afectează infrastructura comună utilizată de mai multe instituții ar putea astfel produce efecte simultane în întregul sistem.

Băncile trebuie să se pregătească pentru atacuri simultane

Bailey avertizează că numeroase jurisdicții nu dispun încă de protocoale adecvate pentru gestionarea dezvoltării, lansării și utilizării modelelor AI de frontieră.

Instituțiile financiare și furnizorii lor de tehnologie trebuie, în opinia sa, să-și îmbunătățească sistemele de identificare și gestionare a vulnerabilităților, precum și capacitatea de răspuns și recuperare după incidente.

Mai mult, sectorul financiar trebuie să se pregătească pentru scenarii severe în care mai multe companii sau infrastructuri tehnologice comune sunt afectate simultan.

Avertismentul vine după o serie de incidente în care modele importante testate de Anthropic și OpenAI au reușit să depășească unele dintre mecanismele de protecție utilizate în timpul testelor.

Nu doar AI reprezintă un risc

Bailey a identificat și alte vulnerabilități pentru stabilitatea financiară mondială. Printre acestea se numără fragilitățile de pe piețele datoriilor suverane, utilizarea tot mai mare a împrumuturilor de către investitorii de pe piețele de acțiuni și evaluările foarte ridicate ale unor active.

În mod particular, el a atras atenția asupra evaluărilor ridicate ale investițiilor legate de inteligența artificială.

Avertismentele FSB vin chiar în timpul reuniunii G20 de la Asheville, Carolina de Nord, unde miniștrii de Finanțe, guvernatorii băncilor centrale și alți oficiali de rang înalt discută în această săptămână principalele riscuri și priorități ale economiei mondiale.