Cei doi lideri au purtat discuții bilaterale, la un summit de cooperare economică organizat în Kârgâstan. Putin a răspuns că Rusia se îndreaptă în direcția păcii.

Asta deși armata Moscovei și-a întețit atacurile asupra orașelor ucrainene.

La summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, găzduit în capitala Kârgâstanului, Vladimir Putin și-a întâlnit cei mai importanți aliați: pe liderii Chinei și Indiei.

India este unul din cei mai importanți clienți pentru petrolul rusesc. În ciuda presiunilor occidentale, India cumpără peste 55 la sută din necesarul de țiței din Rusia.

În iulie, importurile au atins un nivel record - de 2,8 milioane de barili pe zi. Nu e de mirare, așadar, că Vladimir Putin a vorbit despre prietenia caldă care îl leagă de Narendra Modi.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: ”Relațiile ruso-indiene continuă să se consolideze pe baza principiilor unui parteneriat strategic privilegiat. Desigur, acest lucru este facilitat de atenția personală pe care o acordați dezvoltării relațiilor dintre Rusia și India, precum și de relațiile foarte calde, apropiate și prietenești care s-au dezvoltat între noi, nu doar la nivel profesional, ci și la nivel personal”.

Modi, în schimb, a militat pentru o pace „cât mai curând posibil” în Ucraina.

Narendra Modi, premierul Indiei: ”Trebuie să trecem de la războiul fără sfârșit la sfârșitul războiului. Acest lucru este esențial pentru bunăstarea omenirii. Tărâmul lui Gandhi și tărâmul lui Buddha au un singur mesaj: calea păcii”.

La rândul său, liderul chinez Xi Jinping i-a transmis lui Putin un mesaj despre importanța stabilității internaționale.

Xi Jinping: ”Aștept cu interes să mă alătur dumneavoastră pentru a delibera asupra direcției viitoare a organizației, pentru a construi un consens care să îi asigure o dezvoltare stabilă și durabilă și pentru a contribui în continuare la stabilitatea comunității internaționale”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Xi Jinping și Vladimir Putin nu au discutat despre războiul din Ucraina decât, cităm, „în mod superficial''.

La summit participă și președintele Iranului, alt stat membru al organizației fondate în 2001 cu scopul de a contrabalansa influența occidentală. Astăzi, și acesta va purta discuții bilaterale cu Vladimir Putin - aliat important al Iranului în războiul cu americanii.