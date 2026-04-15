Un cordon de securitate a fost instalat în jurul opulentului hotel Salamander pentru summitul celebru pentru închiderea sa faţă de mass-media. Ca întotdeauna, a fost plin de prim-miniştri, lideri militari, miliardari din domeniul tehnologiei şi şefii unor companii gigantice de investiţii, relatează The Guardian.

Bilderberg, care încă din anii 1950 a fost motorul intelectual al NATO, a avut loc anul acesta într-un moment de criză şi incertitudine imensă pentru alianţă. În ultimele săptămâni, cu Donald Trump ameninţând la fiecare pas că se va retrage din NATO, un „tigru de hârtie”, „relaţia transatlantică de apărare-industrială” (aşa cum este numită pe ordinea de zi) a ajuns la un punct de ruptură tensionat.

Şeful NATO Mark Rutte, participant obişnuit la Bilderberg, a sosit la conferinţă proaspăt după o conversaţie „foarte sinceră” la Casa Albă. Dar, departe de fanfaronada lui Trump şi de toată retorica sa despre abandonarea NATO, nu au existat semne că americanii se retrag din Bilderberg. Dimpotrivă - americanii au fost prezenţi în forţă, notează The Guardian.

PFIZER, PRINTRE PARTICIPANŢI

Titanii de pe Wall Street, inclusiv directorii executivi ai KKR şi Lazard, precum şi şefii unor corporaţii uriaşe precum Pfizer, s-au întâlnit în spatele uşilor închise cu o delegaţie de politicieni de rang înalt apropiaţi de preşedinte. Lobby-ul în privat al marilor afaceri este specialitatea Bilderberg, iar acest amestec secret al sectoarelor privat şi public se potriveşte perfect cu marca de capitalism de cumetrie a lui Trump.

Secretarul de încredere al lui Trump pentru afaceri interne, Doug Burgum, a participat la conferinţă, alături de guru-ul său preferat în materie de comerţ, Robert Lighthizer. Lor li s-au alăturat aliatul economic al lui Trump, Jason Smith, preşedintele influentei Comisii pentru finanţe din Camera Reprezentanţilor, şi secretarul său pentru armată, Dan Driscoll, cunoscut drept „tipul cu dronele” al lui Trump.

RĂZBOIUL ŞI-A PUS AMPRENTA

Nu a fost o surpriză că, având în vedere conflictul din Iran care a dominat ciclul ştirilor globale, conferinţa din acest an a avut o atmosferă de război: cu „Viitorul războiului” pe ordinea de zi şi o listă de participanţi care îl includea pe amiralul de patru stele Samuel Paparo, şeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA. Din sectorul privat a fost prezent un contingent numeros de contractori militari şi producători de drone, condus de Eric Schmidt, membru al grupului Bilderberg, fost şef al Google şi un fervent susţinător al războiului cu drone.

La începutul acestui an, Schmidt a declarat pentru FT că „războaiele viitoare vor fi definite de armele fără pilot”, cu „roiuri de drone operate de la distanţă şi din ce în ce mai automatizate, cu ţintire bazată pe IA”. În această bogată intersecţie dintre drone şi IA prosperă companii precum Anduril Industries, al cărei cofondator şi CEO, Brian Schimpf, a participat la conferinţa de la Washington alături de colaboratorul său din cadrul proiectului „Golden Dome” al lui Trump, CEO-ul Palantir, Alex Karp.

O ABSENŢĂ INEXPLICABILĂ

Karp este apropiat de colegul său miliardar din domeniul tehnologiei Peter Thiel, al cărui nume, în mod remarcabil, a lipsit de pe lista participanţilor din acest an. Thiel este membru al comitetului director al grupului din 2008, iar absenţa sa de la o reuniune Bilderberg era ceva nemaiauzit. Influenţa lui Thiel se extinde adânc în administraţia Trump, iar influenţa sa în cadrul Bilderberg a crescut, de asemenea, de-a lungul anilor. Prin intermediul American Friends of Bilderberg Inc, el finanţează în mare parte întâlnirile fastuoase de la Washington, alături de colegul său din comitetul director şi miliardarul Schmidt.

Thiel operează în zona liminală puternică dintre marile finanţe şi marile servicii de informaţii – mai ales, el a înfiinţat Palantir cu ajutorul finanţării din partea CIA. Această intersecţie dubioasă a fost locul de naştere al Bilderberg şi este înscrisă în istoria sa: grupul a fost înfiinţat de serviciile de informaţii britanice şi americane, iar la conferinţă se află întotdeauna o mână de şefi de servicii secrete. Anul acesta, au fost prezenţi trei directori de servicii de informaţii, inclusiv şeful MI6, Blaise Metreweli. Este o lume fascinantă din culise Pe care Thiel a ratat-o, alături de elaborarea strategiilor, descoperirea talentelor şi marile discuţii ideologice despre „China” şi „Occident”.

Nu este un lucru mărunt pentru Thiel, un maestru al relaţionării, să sară peste Bilderberg. La urma urmei, Bilderberg înseamnă şansa de a fi cu trei paşi înainte, cu tot acel acces minunat, neoficial, la factorii de decizie, cum ar fi micul dejun cu preşedintele Finlandei, ceaiul cu şeful FMI şi cocktailurile cu regele Olandei.

GROENLANDA ARE ALIAŢI PUTERNICI

Motivul pentru care presa eşuează atât de spectaculos în a vorbi despre Bilderberg, un summit anual atât de important, la care sunt prezenţi atât de mulţi politicieni de rang înalt, rămâne un mister. Conferinţa din acest an a avut numeroase aspecte demne de ştiri, printre care şi prezenţa lui Vivian Motzfeldt, fostul ministru de externe al Groenlandei şi fost preşedinte al Inatsisartut (parlamentul Groenlandei).

Motzfeldt a fost prima groenlandeză care a participat la Bilderberg, iar prezenţa ei a fost un semnal clar pentru administraţia Trump că Groenlanda are aliaţi puternici în cadrul parteneriatului transatlantic. Motzfeldt a contribuit fără îndoială la sesiunea privind „Securitatea arctică” şi ar fi putut chiar să fie tentată să citeze ultima frază din recentul discurs anti-NATO al lui Trump: „AMINTIŢI-VĂ DE GROENLANDA, ACEA BUCATĂ DE GHEŢĂ MARE ŞI SLAB ADMINISTRATĂ!!!” Dar, întrucât nu a existat nicio monitorizare din partea presei la această conferinţă, este ceva ce probabil nu vom afla niciodată, conchide The Guardian.