Temperaturile rămân mai scăzute la malul mării, pe unde vor fi 11...12 grade.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici avem soare și vreme bună, chiar cer senin în unele zone. Ploile lipsesc din prognoză. Se mai domolește și vântul, însă pe litoral o să fie mai răcoare. În rest temperaturile ajung la valori normale pentru acest moment al anului.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei atmosfera se menține însorită toată ziua. Se mai încălzește puțin față de ieri și maximele ajung pe la 18 grade. La noapte apar ceva înnorări și e posibil să picure în această zonă.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să plouă puțin după lăsarea nopții. Până atunci avem vreme frumoasă, temperaturi în creștere față de ziua trecută și în jur de 18 grade pe la amiază.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se face mai cald. Temperaturile depășesc valorile normale și ajung pe la 23 de grade. E puțin probabil să plouă, iar atmosfera devine foarte plăcută în miezul zilei. La noapte se vor înregistra 9...10 grade în această regiuni.

În vestul României găsim tot vreme caldă pentru această perioadă. Se vor atinge 21...22 de grade. Pe aici se mai adună norii și pot să apară câțiva stropi de ploaie în unele zone. Vântul mai are unele intensificări în sudul Banatului, dar nu mai ajunge la viteze la fel de mari ca în zilele trecute.

În Transilvania este o dimineață rece în depresiuni, pe unde avem și ceață, și puțină brumă acum, în primele ore. Pe-aici sunt și ceva condiții de ploaie, în special în zonele montane. În cea mai mare parte a zilei, însă, avem soare, vreme bună și se face mai cald decât ar fi normal. În vestul provinciei se vor înregistra 21...22 de grade.

Vremea se mai încălzește puțin și în Oltenia. Temperaturile urcă pănă la 20 de grade. Norii apar destul de rar, iar vântul adie plăcut pe parcursul zilei. Urmează o noapte liniștită, cu 7...8 grade spre dimineață.

Și în ținuturile sudice o să fie foarte bine. Atmosfera se menține însorită toată ziua. Se domolește și vântul, iar temperaturile ajung la valori agreabile, de pănă la 19 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București, ziua de astăzi aduce vreme frumoasă, cer senin, un pic de vânt și 18...19 grade pe la amiază - o valoare normală pentru mijlocul lunii Aprilie. Urmează o noapte cu vreme bună și o minimă în jur de 6 grade.

Vremea la munte

La munte temperaturile continuă să crească și se face mai cald decât în mod obișnuit. Vântul nu pune probleme. Norii apar în treacăt și pot aduce câțiva stropi de ploaie, dar în ansamblu avem soare și timp frumos.