Autobuzul era deja în întârziere. Un tânăr îmbrăcat într-un hanorac negru a blocat ușa din față și nu s-a dat la o parte. Șoferul a încercat în repetate rânduri să închidă ușa, în timp ce semnalele de avertizare sunau și luminile portocalii clipeau. Programul era dat peste cap, dar tânărul a rămas pe loc timp de aproximativ 20 de secunde, potrivit Blick.

Șoferul, în vârstă de 52 de ani, lucra de peste șapte ani pentru companie, în cantonul Vaud, fără abateri și cu un comportament corect față de pasageri. Dar în acea zi, a cedat. S-a ridicat de pe scaun, s-a dus la tânărul recalcitrant și pur și simplu l-a împins afară din autobuz. Bărbatul l-a insultat, dar șoferul a refuzat să se lase provocat mai departe. S-a întors la volan și a plecat.

Compania de transport a considerat gestul complet inacceptabil și l-a concediat fără preaviz. Motivul: un șofer nu trebuie să folosească niciodată forța fizică împotriva unui pasager; încrederea acordată a fost distrusă.

Bărbatul nu a acceptat decizia și a făcut pasul decisiv: a depus o contestație scrisă împotriva concedierii sale. Când angajatorul a refuzat să revină asupra deciziei, a mers în instanță și a câștigat definitiv cauza.

Curtea Supremă a confirmat că comportamentul șoferului a fost „inadecvat și inacceptabil”. Totuși, acest lucru nu este suficient pentru o concediere imediată, așa cum prevede legea.

Instanța a decis în favoarea șoferului. Acesta va primi salariul pe care l-ar fi câștigat în perioada de preaviz, precum și 6.000 de franci elvețieni, despăgubiri pentru concedierea nejustificată fără preaviz.