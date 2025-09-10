Grupul de Prietenie România-SUA, relansat la Washington. România, apreciată pentru rolul regional și cooperarea militară

Noii co-preşedinţi ai Grupului de Prietenie, Mike Turner din Ohio şi Tom Suozzi din New York, au deschis seria intervenţiilor subliniind că relansarea acestui grup este nu doar o celebrare a parteneriatului, ci şi o promisiune pentru viitor.

Ei au arătat că România este un aliat de nădejde, iar parteneriatul strategic cu SUA ajută ţara noastră să facă faţă provocărilor globale, prin cooperarea economică, investiţiile în domeniul securităţii şi întărirea valorilor democratice. Cei doi co-preşedinţi ai grupului sunt dedicaţi aprofundării dialogului bilateral şi creării de noi oportunităţi, arătând că Grupul de Prietenie România-SUA are ca obiectiv consolidarea cooperării în domenii cheie precum securitatea şi comerţul.

Mesajul Ambasadei României

România a fost elogiată pentru statutul său de aliat de încredere al SUA, recunoscându-se contribuţiile esenţiale la securitatea din regiunea Mării Negre. Membrii Congresului au condamnat de asemenea interferenţele Rusiei în România şi în Republica Moldova, inclusiv prin acte de dezinformare şi propagandă.

Ambasadorul Andrei Muraru a arătat în discursul său că România şi Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani. "Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie şi comerţ, apărare, energie şi relaţii interpersonale. Românii au o încredere şi un ataşament covârşitoare faţă de prietenia americană. Suntem hotărâţi să depunem toate eforturile şi să valorificăm oportunităţile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat şi mai vibrant decât a fost vreodată", a declarat acesta, citat într-un comunicat de presă.

În privinţa programului Visa Waiver, ambasadorul român a arătat că "România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum".

