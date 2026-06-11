De asemenea, greva va afecta transportul de marfă pe cale ferată, începând de joi, ora 03:00, până vineri, ora 02:00.

Ca urmare, sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor. Mai multe informaţii cu privire la grevele planificate pot fi consultate pe pagina scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Unde pot apela românii pentru situații de urgență

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă, în funcţie de regiune:

· Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35

· Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44

· Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71

· Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34

· Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88

· Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99

· Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: roma.mae.ro, cgroma.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.