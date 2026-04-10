Există multe superstiții și obiceiuri legate de această zi. Iată ce se spune din bătrâni că se întâmplă dacă plouă în Vinerea Mare și ce alte superstiții există legate de această zi.

Ce simbolizează Vinerea Mare în tradiția creștină

În Vinerea Mare, Biserica Ortodoxă comemorează moartea lui Hristos pe Cruce. Aceasta este punctul culminant al pătimirii Sale. Comemorarea începe joi seara cu Utrenia Vinerii Mari și se încheie vineri după-amiaza cu Vecernia, care marchează coborârea Lui de pe Cruce și așezarea trupului Său în mormânt.

În această zi se comemorează suferințele lui Hristos: batjocura, coroana de spini, biciuirea, cuiele, setea, oțetul și fierea, strigătul de părăsire și tot ce a îndurat Mântuitorul pe Cruce.

Ziua morții lui Hristos este ziua păcatului. Păcatul care a întinat creația lui Dumnezeu din zorii timpului și-a atins apogeul înfricoșător pe colina Golgotei. Acolo, păcatul și răul, distrugerea și moartea și-au atins scopul.

Moartea lui Iisus este revelația finală și supremă a ascultării și iubirii Sale perfecte. Vinerea și Sâmbăta Mare ne îndreaptă atenția către judecata, răstignirea, moartea și îngroparea lui Hristos. Prin urmare, aceste zile sunt atât zile de profundă întristare, cât și de așteptare vigilentă.

Vinerea Mare este o zi de doliu, astfel că mulți oameni evită treburile casnice.

Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf este o slujbă care se ține în Vinerea Mare și care comemorează moartea lui Hristos pe Cruce.

Ce înseamnă ploaia în această zi sfântă

Din bătrâni se spune că dacă plouă în Vinerea Mare, este un semn bun. Dacă plouă în această zi, se spune că va fi un an bun și bogat, mănos. În cazul în care nu plouă, se spune că nu va fi un an roditor.

În Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor, Iisus a fost mort și îngropat, de aceea se spune că nu trebuie să muncești. Conform superstițiilor, dacă faci treabă în Vinerea Mare, vei avea un an fără oportunități și fără noroc.

În această zi nu se spală, nu se gătește, nu se coase și nu se fac alte tipuri de treburi, pentru a nu o supăra pe Sfânta Vineri.

În această zi nu se vopsesc ouăle în Vinerea Mare. Ouăle se vopsesc doar în Joia Mare sau dacă nu ai apucat, le poți vopsi în Sâmbăta Mare.

În această zi nu se mănâncă urzici, pentru că Iisus a fost bătut cu aceste plante. Totodată, nu se consumă oțet, pentru că buzele Mântuitorului au fost umezite cu oțet când a cerut apă.

O altă superstiție este că nu este bine să te tunzi în această zi.

Credințe populare despre vreme în Vinerea Mare

Seara zilei de vineri este una specială, dedicată comemorării patimilor, răstignirii și suferințelor suportate de Iisus Hristos. În această seară are loc Denia Prohodului Domnului.

În această slujbă se scoate Epitaful care se așează pe o masă înaltă, în mijlocul bisericii, iar credincioșii trec pe sub masă.

Vinerea Mare se mai numește și Vinerea Seacă, iar asta pentru că oamenii obișnuiau să țină post negru, iar seara, la Denii, luau anafura de la biserică.

Se spunea în popor că dacă plouă în Vinerea Mare, va urma un an bogat, iar dacă nu plouă, nu va fi un an roditor.

Tot legat de apă, se spune că dacă te scufunzi în apă rece de trei ori în această zi, vei fi sănătos tot anul.

Superstiții și obiceiuri din Vinerea Mare

De Vinerea Mare sunt legate o mulțime de obiceiuri, superstiții și credințe. De exemplu, nu se face borș în această zi, ca să nu se scalde Necuratul în el. Nici nu se coace pâine sau alte lucruri, ca să nu ardă mâinile Maicii Domnului.

În această zi nu se coase, pentru că altfel vei orbi, nu se țese, nu se spală și nu se face treabă.

În Vinerea Mare nu se sacrifică animale sau păsări și nici nu se mănâncă urzici. Mai mult, se spune că este bine să ții post negru, fără apă și mâncare, pentru spor și sănătate.

Mulți oameni se trezesc în zorii zilei pentru a afuma casa cu tămâie, înconjurând-o de trei ori pentru a fi protejată.

După slujba din Vinerea Mare, femeile merg la morminte, aprind lumânări și jelesc morții.

Această zi este una de doliu, tăcere și meditație, însă cel mai important eveniment este participarea la slujba Prohodului Domnului.