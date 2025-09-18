Greva generală paralizează Franța. Sindicatele protestează față de austeritatea bugetară. "Bugetul va fi decis pe străzi"

Stiri externe
18-09-2025 | 10:59
proteste franta
Getty

Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciştii şi personalul spitalicesc din Franţa a intrat joi în grevă, în semn de protest faţă de reducerile bugetare iminente, transmite Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Sindicatele solicită anularea planurilor fiscale ale precedentului Guvern, creşterea cheltuielilor cu serviciile publice, creşterea impozitelor pentru cei bogaţi şi abandonarea unei modificări nepopulare care să-i oblige pe oameni să lucreze mai mult înainte de a ieşi la pensie.

La Paris, multe linii de metrou urmează să fie suspendate pentru cea mai mare parte a zilei, cu excepţia orelor de vârf de dimineaţă şi după-amiază. Elevii s-au adunat pentru a bloca intrarea în unele şcoli.

"Blocaţi-vă liceul împotriva austerităţii", se putea citi pe o pancartă ridicată de un elev în faţa liceului Maurice Ravel din capitala Franţei.

Citește și
Eurofighter Typhoon
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta
proteste franta proteste franta

Protestele au loc în contextul în care preşedintele Emmanuel Macron şi noul său prim-ministru, Sebastien Lecornu, se confruntă cu o criză politică şi presiuni pentru a aduce finanţele sub control în a doua cea mai mare economie a zonei euro.

Până la 800.000 de persoane sunt așteptate la manifestații

O sursă din Ministerul de Interne a declarat că se aşteaptă ca până la 800.000 de persoane să participe joi la greve şi proteste.

"Muncitorii pe care îi reprezentăm sunt furioşi", au declarat principalele sindicate din ţară într-o declaraţie comună în care au respins planurile fiscale "brutale" şi "incorecte" ale Guvernului anterior.

Deficitul bugetar al Franţei de anul trecut a fost aproape dublu faţă de plafonul de 3% al UE, dar, oricât de mult ar dori să reducă acest deficit, Lecornu se va confrunta cu o bătălie politică pentru a obţine sprijin parlamentar pentru un buget pentru 2026.

Predecesorul lui Lecornu, Francois Bayrou, a fost demis de Parlament săptămâna trecută din cauza planului său de restrângere bugetară de 44 de miliarde de euro. Noul prim-ministru nu a spus încă ce va face cu planurile lui Bayrou, deşi a deschis calea către compromisuri.

"Vom continua să ne mobilizăm atâta timp cât nu există un răspuns adecvat", a declarat şefa sindicatului CGT, Sophie Binet, după întâlnirea cu Lecornu la începutul acestei săptămâni. "Bugetul va fi decis pe străzi", a adăugat Sophie Binet.

Unul din trei profesori de şcoală primară participă la grevă, a transmis sindicatul FSU-SNUipp.

Circulaţia trenurilor regionale a fost puternic afectată de grevă, în timp ce majoritatea liniilor de tren de mare viteză TGV din ţară vor funcţiona, au declarat oficialii. Protestatarii s-au adunat pentru a încetini traficul pe o autostradă din apropierea oraşului Toulon, din sud-estul ţării.

De asemenea, producţia de energie nucleară a companiei franceze de utilităţi EDF a scăzut uşor, cu 1,1 gigawaţi, joi dimineaţa, arată datele companiei, deoarece lucrătorii au redus producţia de energie la reactorul Flamanville 1.

Sindicatul fermierilor Confederation Paysanne a lansat şi el un apel la mobilizare. Şi farmaciştii sunt nemulţumiţi de schimbările care le afectează activitatea, iar sindicatul farmaciştilor USPO a transmis că un sondaj realizat în rândul farmaciilor a arătat că 98% dintre acestea s-ar putea închide joi.

Aproximativ 80.000 de poliţişti şi jandarmi vor fi desfăşuraţi pe tot parcursul zilei, a declarat joi dimineaţa ministrul de Interne, Bruno Retailleau. 

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Sursa: Agerpres

Etichete: Franta, protest, greva,

Dată publicare: 18-09-2025 10:59

Articol recomandat de sport.ro
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Citește și...
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța: Va fi grevă generală pe 18 septembrie
Stiri actuale
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța: Va fi grevă generală pe 18 septembrie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi este anunțată o grevă generală în mai multe sectoare, inclusiv transporturi, educație, sănătate și servicii publice.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. Ministerul Educației a lansat proiectul pilot
Stiri Educatie
Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. Ministerul Educației a lansat proiectul pilot

Ministerul Educației din Franța a demarat un program pilot prin care elevii vor putea studia limba română în sistemul public de învățământ.

Proteste violente în Franța. Mișcarea „Blocăm tot” a adunat 200.000 de oameni, dar planul a eșuat. Sute de persoane reținute
Stiri externe
Proteste violente în Franța. Mișcarea „Blocăm tot” a adunat 200.000 de oameni, dar planul a eșuat. Sute de persoane reținute

Franța a fost cuprinsă miercuri de un val de proteste violente, în urma cărora 540 de persoane au fost reținute în total, între care 200 doar în Paris, după ciocniri între manifestanți și forțele de ordine.

Proteste violente pe fondul crizei politice din Franța. Primele declarații ale noului premier, Sébastien Lecornu
Stiri externe
Proteste violente pe fondul crizei politice din Franța. Primele declarații ale noului premier, Sébastien Lecornu

Aflată în plină criză politică, Franța dă în clocot. După ce s-au mobilizat pe rețele sociale, adepții mișcării „Blocăm tot” au ieșit cu zecile de mii în stradă.

Recomandări
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză
Stiri Sociale
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

OMV Petrom, cea mai mare companie din România, raportează an de an profituri de miliarde de lei, care aduc dividende pe măsură. Acționarul majoritar austriac, statul român și restul acționarilor încasează bani frumoși. Toți, mai puțin foștii angajați.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Septembrie 2025

46:09

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28