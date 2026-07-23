Potrivit Associated Press, este vorba despre configurarea magazinului de aplicații Google Play și a motorului de căutare Google, care îndreaptă consumatorii către propriile servicii și aplicații, în detrimentul concurenților.

Google a pierdut recent recursul împotriva unei amenzi antitrust de 4,5 miliarde de dolari impusă de UE pentru limitarea concurenței și reducerea opțiunilor consumatorilor prin poziția dominantă a sistemului său de operare mobil Android.

Comisia Europeană, ramura executivă a Uniunii și cea mai înaltă autoritate antitrust, a transmis că acționează în interesul consumatorilor, după ce a desfășurat o anchetă antitrust asupra Google.

„Cele mai bune produse ar trebui să aibă succes pentru că sunt mai bune, nu pentru că sunt deținute de compania care gestionează motorul de căutare. Iar consumatorii europeni au dreptul să fie informați de către dezvoltatorii de aplicații unde să se înscrie pentru a beneficia de cele mai bune oferte, chiar și atunci când proprietarul magazinului de aplicații nu primește un comision”, a declarat Teresa Ribera, vicepreședinta executivă a Comisiei pentru o tranziție curată, justă și competitivă.

Kent Walker, președintele Google pentru Afaceri Globale, a criticat dur amenda, calificând-o drept „o degradare a produselor determinată de un grup restrâns de reclamanți care urmăresc propriile interese”, care va avea un impact negativ asupra întreprinderilor și consumatorilor europeni.

El a afirmat că Legea privind piețele digitale a UE obligă Google „să elimine funcțiile de căutare în timp real pe care europenii le apreciază – precum afișarea instantanee a prețurilor și disponibilitatea directă pentru hoteluri, zboruri și restaurante – și să desființeze măsurile de protecție de pe Google Play”.

Bruxelles a intensificat presiunea asupra giganților tehnologici americani și chinezi, în ciuda riscului de a atrage mânia președintelui Donald Trump, care a criticat dur reglementările digitale ale blocului celor 27 de state membre și a promis că va riposta dacă companiile tehnologice americane vor fi sancționate.

UE descrie cei șapte giganți tehnologici ai lumii - Amazon, Apple, Alphabet (compania-mamă a Google), Meta, Microsoft și ByteDance (proprietarul TikTok) - ca fiind „gatekeepers” care controlează accesul consumatorilor.

„În UE, întreprinderile au dreptul de a concura în condiții echitabile. Gatekeeperii au obligația de a asigura condiții de concurență echitabile, iar consumatorii au dreptul de a alege oferte alternative mai ieftine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier.