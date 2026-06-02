Cu o lungime de 1,6 km, o lățime de 244 m și 30 de punți, nava „Freedom Ship”, în valoare de 12 miliarde de lire sterline (13,9 miliarde de euro), ar urma să găzduiască un spital de cercetare, precum și suficiente școli, magazine și restaurante pentru a deservi o populație de mărimea orașului Chatham din Kent, scrie Telegraph.

Nava promite facilități impresionante

Probabil alimentat cu combustibil nuclear, gigantul de 2,3 milioane de tone brute va avea locuințe pentru 50.000 de rezidenți permanenți și spațiu pentru încă 10.000 de pasageri și vizitatori de o zi, toți deserviți de un echipaj de 20.000 de persoane.

Printre facilitățile extinse se vor număra hoteluri înalte, un stadion sportiv cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un parc acvatic, două muzee și o sală de concert.

Scafandrii vor putea înota într-un acvariu imens, în timp ce iubitorii de petreceri vor dansa toată noaptea într-un club spațios. O zonă de restaurante pe două etaje va veni în întâmpinarea rezidenților care doresc o alternativă la gama variată de localuri de servire a mesei.

Copiii vor beneficia de educație de la ciclul primar până la cel universitar, iar patru punți vor fi dedicate serviciilor comerciale, sucursalelor financiare, băncilor și comerțului cu amănuntul. La ultimul etaj se vor afla opt heliporturi.

Acest colos se va și deplasa, existând un plan de a face înconjurul globului la fiecare doi ani, cu o viteză impunătoare de șapte noduri. Prea mare pentru a acosta în orice port, nava va rămâne în apele internaționale, transferând pasagerii către și dinspre uscat cu o flotă de feriboturi – chiar și alte nave de croazieră ar putea acosta lângă ea.

Vizitatorii care sosesc vor putea folosi un sistem de tramvaie pentru a ajunge la o serie de cartiere de la bord. Cei care preferă să exploreze pe jos se pot bucura de 15 mile de alei și trei acri de parcuri.

Un concept în lucru de 30 de ani

Deși Freedom Ship nu a plecat încă în călătorie – și nici măcar nu a început construcția – ideea din spatele acesteia circulă de trei decenii.

A fost propusă pentru prima dată în anii 1990 de inginerul american Norman Nixon, care a decedat în 2012. Planurile au fost scoase la iveală public în anul următor, doar pentru a fi din nou puse la păstrare.

De ce a revenit în discuție tocmai acum? Roger Gooch, directorul executiv al Freedom Cruise Line International, a angajat un manager de proiect, un designer și un arhitect naval în cadrul unei echipe de conducere formată din 12 persoane și susține că cererea este puternică, afirmând: „Am putea aproape să justificăm construirea a trei nave!”

Acum rămâne doar mica problemă a strângerii fondurilor inițiale. „Suntem foarte încrezători că putem realiza acest proiect, dar capitalizarea este esențială”, admite el într-o convorbire pe Zoom din biroul său din Florida.

Construiți-o și vor veni

Odată ce finanțarea va fi asigurată, următorul pas ar fi să înceapă construcția navei în Indonezia, începând cu corpul navei, care ar trebui construit în bucăți și apoi asamblat în larg.

Deși ar putea dura trei sau patru ani până la finalizare, Gooch spune că oamenii ar putea începe să locuiască la bord încă din mijlocul construcției. Apoi, toate lucrările viitoare de întreținere ar fi efectuate pe mare: „Întreținerea corpului navei noastre s-ar face de fapt în timp ce aceasta se află în apă în fiecare zi, chiar și atunci când este ancorată în larg. Nava va face în mod constant înconjurul globului, nu va avea niciodată un port de origine.”

O parte din venituri ar proveni din afacerile de retail. „Vrem ca antreprenorii să închirieze sau să cumpere spațiu de la noi, la fel cum ar face într-o comunitate terestră”, spune el.

Gooch continuă: „Nu ne interesează să deținem fiecare frizerie, fiecare pizzerie. Vor exista câteva afaceri în care holdingul va avea o participație. Una dintre ele ar fi, cu siguranță, cazinoul. Ne dorim, de asemenea, un spital de ultimă generație. Am fost contactați de centre de cercetare medicală, deoarece ne-am afla în afara sferei de competență a organismelor de reglementare, așa că Freedom Ship ar fi locul ideal pentru asta.”

Ambiții ecologice și călătorii cu energie nucleară

Va exista și o latură filantropică, Gooch susținând că nava va curăța oceanele pe măsură ce le traversează. Iar utilizarea energiei nucleare ar reduce drastic emisiile de carbon: „Vrem să demonstrăm că suntem un mediu ecologic și că facem bine societății la nivel mondial.”

De asemenea, Freedom Ship nu ar supraîncărca porturile mici, deoarece ar rămâne în larg și ar atrage vizitatori care să se bucure de facilitățile sale pe mare. „Vrem ca oamenii să iasă și să se bucure de orașul plutitor cât timp se află în zona lor, deoarece s-ar putea să nu se mai întoarcă decât peste doi ani și jumătate”, spune Gooch.

Arhitectul principal din spatele acestui proiect ambițios este Kevin Schopfer, specializat în arcologie – o combinație între arhitectură și ecologie. Proiectele sale anterioare pentru comunități costiere plutitoare, menite să contracareze efectele creșterii nivelului mării, au inclus un proiect pentru 40.000 de locuitori numit „New Orleans arcology habitat” – sau Noah.

El declară pentru The Telegraph: „Am pornit de la ideea că nava nu ar trebui să fie o piesă monolitică, ci una plăcută din punct de vedere vizual, așa că am rotunjit toate marginile. De asemenea, vrem ca ea să respire, așa că am depus eforturi considerabile pentru a include pasarele și spații verzi. Avem și un teren de fotbal. Nu e un stadion uriaș, dar ar putea fi folosit și pentru evenimente și concerte. La un moment dat, a venit vorba de Taylor Swift, dar am spus că nu știu dacă ne-am descurca cu așa ceva!”

Cum se compară cu mega-navele de croazieră de astăzi

Cu o capacitate de 80.000 de pasageri și membri ai echipajului, Freedom Ship ar transporta de peste opt ori mai multe persoane decât cele care navighează pe ceea ce este în prezent cea mai mare navă de pasageri din lume, Star of the Seas a companiei Royal Caribbean.

De-a lungul anilor, au fost propuse multe nave de croazieră rezidențiale, dar până acum, doar paradisul milionarilor The World și mult mai accesibila Villa Vie Odyssey au ridicat ancora.

Cu toate acestea, amploarea sarcinii nu îl descurajează pe managerul de proiect Sridev Mookerjea de la Blossom Group din Singapore. Ne întâlnim la St Katharine Docks din Londra, unde, la o ceașcă de ceai verde, el reflectează asupra unei cariere de 30 de ani în managementul navelor de pasageri și cazinouri.

„Perseverența și determinarea ajută oamenii să realizeze ceva în această lume. Cred că, cu eforturile, răbdarea și dorința lui Roger de a face din acest proiect un succes, posibilitățile sunt nelimitate. Este un concept fantastic și voi depune toate eforturile pentru a-l realiza.”, spune el.