În intervale scurte de timp se vor strânge cantități însemnate de apă. O să mai plouă și în celelalte regiuni, dar pe suprafețe mai restrânse. Maximele pleacă de la 16...17 grade în nordul Moldovei și ajung la 27 de grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează și vin câteva reprize de ploi torențiale, cu tunete și fulgere. Vântul prinde putere în timpul ploilor și e posibil să cadă grindină. Vor fi și perioade cu soare, iar temperaturile nu trec de 24 de grade.

Vremea în Moldova

Atmosferă instabilă găsim și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Vin mai multe serii de averse abundente, care pot lăsa în urmă peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și descărcări electrice, și condiții de grindină, iar maximele se opresc la 22 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim înnorări persistente. O să plouă destul de mult, se pot forma vijelii și s-ar putea să cadă grindină. Vremea devine rece pentru începutul lunii iunie și nu vor fi mai mult de 17 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș maximele ajung la 21...22 de grade, dar și acestea sunt valori sub normalul perioadei. Aversele apar și pe-aici și vin însoțite, pe alocuri, de descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

În ținuturile vestice vedem și soarele printre nori. Pe parcursul zilei, însă, vin și câteva ploi destul de violente. E posibil să se formeze vijelii, iar în miezul zilei vor fi în jur de 25 de grade.

În Transilvania, cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a zilei. O să vină mai multe serii de averse zdravene, care vor aduce cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Acestea vin însoțite de manifestări de instabilitate, iar la amiază vor fi cel mult 22 de grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem perioade însorite, dar ploile apar și în această zonă. Temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri și vor fi în jur de 27 de grade.

În ținuturile sudice găsim atmosferă instabilă și mai multe reprize de ploi torențiale, care vor lăsa în urmă 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și descărcări electrice, poate grindină și vijelii, iar după prânz se ating 26 de grade.

Vremea în București

În București avem vreme schimbătoare: perioade cu soare, înnorări, poate și o aversă, două, după-amiaza și seara. Maxima atinge 26 de grade.

Miercuri se mai încălzește și vor fi în jur de 29 de grade. Din nou se adună norii, iar în a doua parte a zilei și în noaptea de miercuri spre joi cresc șansele de ploaie.

Joi crește instabilitatea, iar după orele prânzului vin câteva serii de averse, însoțite de descărcări electrice. Se mai răcește, iar maxima se oprește la 25 de grade.

Și vineri se înnorează, însă condițiile de ploaie sunt destul de mici. Vedem și soarele printre nori, iar temperatura mai crește puțin și ajunge la 27 de grade.

Vremea la munte

La munte, instabilitatea crește treptat, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu averse zgomotoase, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură. Se pot strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, iar ploile vin însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt.

Miercuri cresc temperaturile. Vor mai fi ceva înnorări, însă ploile apar pe spații mai mici. Spre seară, în Munții Banatului și în vestul Meridionalilor apar alte serii de averse abundente, însoțite de descărcări electrice.

Joi avem atmosferă instabilă în toată zona montană. O să plouă în mai multe reprize, în special după-amiaza și seara, și se vor strânge cantități însemnate de apă.

Norii se înmulțesc și vineri, când mai apar ceva averse locale, cu tunete și fulgere. Vântul prinde putere în timpul ploilor, iar temperaturile rămân la valori similare cu cele din zilele precedente.