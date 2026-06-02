Vorbim despre insuficiență renală, produsă de grăsime. În fiecare celulă, o uzină, numită mitocondrie, produce energie din grăsimi. Dacă toate merg bine.

Aceeași uzină produce factori pro-oxidanți, odată ce vedem în analizele de sânge LDL-colesterol crescut ori trigliceride crescute. Odată ce observăm că HDL-colesterolul, colesterolul bun, a scăzut.

Corespondent PROTV: „Ce înseamnă că organismul merge corect? Că își face corect circuitele? Ne arată o banală analiză de sânge, numită generic biochimie. În aceasta, găsim valoarea colesterolului rău, LDL-colesterol, valoarea colesterolului bun, HDL-colesterol, valoarea trigliceridelor și valoarea glicemiei. Sunt normale, organismul merge corect. Nu sunt normale, chiar noi producem factori pro-oxidanți, practic ne facem singuri rău.”

Grăsimile prea multe din sânge sunt preluate de pereții vaselor, dar și de ficat. Același proces îl suferă pancreasul.

Pancreasul suferă din cauza grăsimii

acad. dr. Anca Sima, Institutul de Biopatologie Celulară: „El preia pentru că are o circulație foarte bine pusă la punct, aceste lipide trec prin el, preia lipide, cu cât sunt mai multe în circulație, cu atât se încarcă și celulele pancreasului. Înainte de a fi afectat pancreasul, ca și ficatul, trebuie să existe în circulație o creștere a acestor lipide, te duci și îți faci analizele - colesterol, trigliceride, LDL și scade HDL-colesterolul. Asta e imaginea unei dislipidemii, care te pune în alertă că urmează creșterea glicemiei.”

Cu grăsime se încarcă și celulele din pancreas, care fabrică insulină. Odată ce se încarcă, celule ale sistemului imunitar, numite macrofage, vin să le apere. Dar se încarcă ele însele cu grăsime. Se sparg și distrug tot în jur. Inclusiv celulele care fabrică insulină. După ce cresc grăsimile în sânge, va crește și glicemia. Dar e un fenomen târziu!

Prima oară, apare rezistența la insulină. Puneți câteva kilograme în plus. Ușițe din celule se zaharisesc. Insulina nu mai transportă bine zahărul din sânge în celule. În acest moment, deși kilogramele în plus există, glicemia e normală.

Rinichii elimină proteine în urină

acad. dr. Anca Sima, Institutul de Biopatologie Celulară: „Ți se pare că tu ești o excepție, uite, ție nu-ți crește glicemia. Dar noi am urmărit pe mulți ani, nu am întâlnit cazuri care să nu sfârșească în diabet.”

Când ficatul se încarcă cu grăsime, și pereții vaselor au grăsime depusă. Vasele nu mai sunt elastice, adică nu se mai adaptează corect. Crește tensiunea.

Dar și rinichii se încarcă cu grăsimea circulantă. Odată încărcați, rinichii vor da... erori. Rinichii moderează tensiunea arterială. Dau erori din cauza grăsimii, iar crește tensiunea.

acad. dr. Anca Sima, Institutul de Biopatologie Celulară: „Proteinele din plasmă nu trec prin rinichi, sunt membrane filtrante și nu trec. Când ai trigliceride crescute, glicemie crescută, e probabil să fie în urină albumină, albumina e proteina dominantă din sânge, în cantitate enormă, ea trece prima.”

conf. univ. dr. Cristina Căpușa, medic primar nefrolog: „Albumina este proteina din sânge cea mai mică. Odată ce celulele rinichiului suferă, ea va trece prima în urină, de aceea găsim albumină în urină.”

Dacă la analiza de urină apare albumina sau apar, generic, proteine în urină, rinichiul are un grad de insuficiență. Celulele lui funcționale au fost distruse de grăsime. Acestea sunt motivele majore să nu ne îngrășăm.