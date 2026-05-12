Previziunile Ministerului Dezvoltării Economice din septembrie anticipau o creștere de 1,3%. Acum, potrivit viceprim-ministrului Alexander Novak, creșterea este așteptată să fie de doar 0,4%, scrie publicația independentă Meduza.

„Ne așteptăm ca o creștere pozitivă a PIB-ului de +0,4% să fie menținută în 2026”, a declarat Novak într-un interviu acordat publicației Vedomosti.

Inflația, a adăugat el, este estimată să se apropie de 5,2% până la sfârșitul anului 2026.

Anul viitor, a declarat Novak, se așteaptă să înceapă o „perioadă de redresare a ratelor de creștere de la 1,4% în 2027 la 2,4% în 2029”.

Se preconizează că inflația va reveni la nivelul țintă de 4% începând cu 2027.

Cea mai recentă prognoză a Ministerului Dezvoltării Economice a fost publicată în septembrie. Aceasta a estimat o creștere a PIB-ului Rusiei de 1,3% în 2026, 2,8% în 2027 și 2,5% în 2028.

În martie, ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reșetnikov, a anunțat că următoarea prognoză va fi publicată în aprilie.

„Ne așteptam ca prima jumătate a anului să fie dificilă. Și exact așa s-a dovedit a fi. Vom lua în considerare toți indicatorii actuali în noua prognoză; se lucrează la aceasta în prezent”, a declarat el la momentul respectiv (citat de TASS). Cu toate acestea, până în dimineața zilei de 12 mai, Ministerul Dezvoltării Economice nu publicase o nouă prognoză.

La rândul său, Sberbank și-a redus previziunile privind creșterea economică a Rusiei în 2026 de la 1-1,5% din PIB la 0,5-1%, iar previziunile privind inflația de la 5-6% la 6-6,5%.

În același timp, în aprilie, Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a îmbunătățit prognoza privind creșterea PIB-ului Rusiei în 2026 cu 0,3 puncte procentuale, ajungând la 1,1%.