Sondajul, realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.005 respondenţi în perioada 21-22 mai, a constatat că doar 17% au aprobat pe deplin sau într-o oarecare măsură afirmaţia conform căreia Bundeswehr-ul (forţele armate germane - n.r.) ar putea apăra Germania în mod adecvat, în timp ce nu mai puţin de 72% au considerat că nu ar face-o.

Doar 38% dintre respondenţi s-au declarat îngrijoraţi de un posibil atac din partea Rusiei, în timp ce 50% au afirmat că nu sunt îngrijoraţi. Acest ultim procent a fost în scădere faţă de 52% înregistrat în septembrie 2025.

A existat o îngrijorare considerabil mai mare cu privire la un posibil atac digital, două treimi dintre respondenţi exprimându-şi îngrijorarea cu privire la atacuri cibernetice, sabotaj sau dezinformare ţintită, în timp ce 22% s-au declarat puţin sau deloc îngrijoraţi în această privinţă.